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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جمعت بين الحُسن وخفة الروح واختفت فجأة| لماذا اعتزلت ميريت ابنة شيرين التمثيل؟

شيرين
شيرين

صاحبة الملامح الرقيقة وخفة الظل، صاحبة الجملة التي خطفت قلوب الجميع من مسرحية المتزوجون “صرصار يا مسعود”، هي الفنانة شيرين التي سيطرت على القلوب برقتها وجمالها، والتي أورثت موهبتة التمثيل لابنتها ميريت، صاحبة الإطلالة البسيطة والخفيفة.

شاركت ميريت في أعمال فنية قليلة، إلا أنها تمكنت من جذب الأنظار إليها بموهبتها ومظهرها اللطيف وخفة الروح، ومن مسيرة فنية كادت تبدأ، أنهتها ميريت على الفور قبل أن تنخرط في عالم الفن والتمثيل، فلماذا قررت ابنة شيرين اعتزال الفن رغم نجاحها؟ 

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لماذا اعتزلت ميريت ابنة شيرين التمثيل؟ 

شاركت الفنانة الشابة ميريت، ابنة النجمة شيرين، في أعمال فنية قليلة، وعلى الرغم من تمكنها من خطف الأضواء، وجذب الانتباه إليها، إلا أنها قررت فجأة الاختفاء والابتعاد عن الأضواء، واعتزال التمثيل في قرار نهائي دون رجعة فيه، الأمر الذي طرح تساؤلات حول سبب اتخاذها لهذا القرار المفاجئ.

وأوضحت الفنانة شيرين، في أحد اللقاءات التليفزيونية، موقف ابنتها ميريت من التمثيل، وسبب رفضها استمرار العمل فيه رغم نجاحها في الأعمال الفنية التي قدمتها، حيث قالت: «أنا حبيتها قوي في فيلم حلم عزيز، وحبيتها أكتر وأكتر في فيلم هاتولي راجل، بس هي لقت إن التمثيل مش المجال اللي ممكن تستمر فيه، ولما اتناقشنا قالت مش عايزة أبقى زيك وزعلتني، وقالت في الوسط الفني للاسف البني آدم  لما بيكير بيعاملوه زي خيل الحكومة". 

وأضافت: “وقالتلي أنا عايزة أعيش حياتي وانتي مش عايشة حياتك خالص، ولما تنزلي مش بتعرفي تشتري حاجة خالص وكل الناس بتكون عايزة تتصور معاكي”.

أحدث الأعمال الفنية للفنانة شيرين

شاركت الفنانة شيرين في موسم الدراما الرمضانية الماضي 2023 من خلال ثلاث مسلسلات هي «أكس لانس، تغيير جو، سوق الكانتو»، كما تم عرض فيلم لها مؤخرًا تحت عنوان «بعد الشر» من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وبطولة علي ربيع، وميرنا نور الدين، وأوس أوس، ورنا رئيس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وهالة فاخر.

ميريت شيرين المتزوجون حلم عزيز هاتولي راجل

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