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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صاحبة أشهر تسريحة شعر في الستينيات.. ما لا تعرفه عن الفنانة الراحلة كريمان

صدى البلد

رحلت عن عالمنا، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر، صاحبة أشهر تسريحة شعر في الستينيات، الفنانة كريمان، عن عمر يناهز 86 عام، بعد صراع طويل مع المرض، فكانت كريمان محمد سليم إحدى نجمات زمن الفن الجميل الذي أمتازت نجماته برقتهن في اختيار الفساتين وتسريحات الشعر المميزة البسيطة والرقيقة.

شاركت الفنانة الراحلة كريمان في العديد من أفلام فن الزمن الجميل، منهم فيلم مراتي مدير عام، أحد الأفلام التي تركت أثرًا في ذاكرة جمهور السينما المصرية، إذ ظهرت أمام الفنانة الراحلة شادية وكانت زميلة زوجها الذي أدى دوره الفنان صلاح ذو الفقار، حيث كانت تحاول أن تظهر وكأنها أجمل منها، وتتميز بتسريحة شعر مميزة وأنيقه..

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ما لا تعرفه عن الفنانة الراحلة كريمان…

  • ولدت الفنانة كريمان في القاهرة ودرست في مدسة الليسية
  • عملت كريمان في البداية في برامج الاطفال مع «بابا شارو»
  • شاركت كريمان في تأدية مسرحية «قيصر وكليوباترا» في مسرح مدرستها
  • اعتادت الفنانة الرحلة كريمان على العزوف عن الاختلاط بالوسط الفني، وكانت بعيدة عن الأضواء ولم تشارك حياتها الشخصية مع أحد.
  • عُرفت كاريمان خلال مسيرتها الفنية بانها البنت الشقية.

المسيرة الفنية للفنانة كريمان 

شاركت الفنانة الراحلة كريمان بالمشاركة مع كبار نجوم الفن منهم « شادية، صلاح ذو الفقار، رشدي أباظة، إسماعيل ياسين، فريد شوقي، ماري منيب»، في العديد من الأعمال الفنية المميزة منها « الحموات الفاتنات، شاطئ الحب، مراتي مدير عام، سكر هانم، الهاربة، تمر حنة، علموني الحب، عرايس في المزاد، موعد مع أبليس، الفانوس السحري.. وغيرها».

سبب اعتزال الفنانة كريمان للفن 

دائمًا ما كانت الفنانة الراحلة كريمان تهتم وتهدف لتكوين أسرة ناجحة مستقرة، في نفس الوقت الذي كانت تحب الفن كثيرًا، وفي وقت ما اكتسبت شهرة واسعة وحققت نجاحًا كبيرًا في مجال الفن، قررت الابتعاد عنه حتى لا تُقصر في حق أسرتها.

تنازلت الفنانة كريمان عن حلمها في أن تُصبح فنانة شهير وناجحه من أجل الحفاظ على أسرتها مستقرة، مؤكدة في إحدى اللقاءات السابقة على أنها غير نادمة على أتخاذها هذا القرار وأن ما فعلته هو أفضل تضحية تقدمها الأم لرعاية ابنائها.

كريمان فن الزمن الجميل شادية صلاح ذو الفقار سكر هانم تمر حنة

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