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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ترحيل إجازة المولد النبوي.. موظفو الحكومة والقطاع الخاص ينتظرون القرار

صدى البلد

يصادف الاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، وهو أحد المناسبات المحببة لدى جميع المسلمين، ويتساءل جميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص عن ترحيل يوم الإجازة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس؟.

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موعد إجازة المولد النبوي الشريف 

يتوافق موعد عطلة المولد النبوي الشريف هجريًا يوم 13 ربيع الأول من كل عام هجري، وهو ما يصادف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، إذ بدأت المحال المختلفة بتجهيز حلوى النبوي استعدادًا لبيعها بالتزامن مع تلك المناسبة المحببه لدى جميع المسلمين.

هل سيتم ترحيل إجازة المولد النبوي للموظفين؟

مع اقتراب موعد إجازة المولد النبوي الشريف بات الجميع يتساءل عن إمكانية ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بترحيل الإجازات في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس لتُصبح الإجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع لحصول الموظفين على عطلة طويلة يمكنهم الاستفادة منه.

عادة ما يتم إصدار القرار الرسمي لترحيل الإجازة الرسمية إلى يوم الخميس قبل موعدها الرسمي بعدة أيام.

إجازات شهر سبتمبر المتبقية 

  • يوم السبت الموافق 9 سبتمبر
  • يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر
  • يوم السبت الموافق 16 سبتمبر
  • يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر
  • يوم السبت الموافق 23 سبتمبر
  • يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر
  • يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر
  • يوم السبت الموافق 30 سبتمبر

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 

يعتبر المولد النبوي الشريف هو ذكرى سنوية في يوم مولد رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم- حيث يحتفل جميع المسلمين بهذا اليوم كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا أو عبادة بل فرحة بولادة نبيهم محمد بن عبدالله.

تبدأ مظاهر الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول وحتى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتكون فيها الدروس من سيرته النبوية، وذكر شمائله ويُقدم فيها الطعام والحلوى مثل حلاوة المولد التي يحبها الجميع والتي يتشتهر بـ عروسة المولد وحصان المولد، والحلويات الأخرى.

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