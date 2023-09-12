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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ادعوا له| تفاصيل الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي

صدى البلد

هو فنان اتسمت أعماله الفنية بالتنوع، ولاقى محبة كبيرة بين زملائه في الوسط الفني، منذ أن بدأ مسيرته الفنية إلى أن اكتشفوا المحيطين به إصابته بمرض خطير، الأمر الذي سبب حالة من الحزن الشديد بين أسرته ومحبية وأصدقائه.

حالة من الحزن سادت الأجواء المحيطة بالفنان أشرف مصيلحي عندما أكتشفت زوجته المخرجة منال الصيفي إصابته بمرض خطير، وعزمت على عدم إخباره بالحقيقة، فما تفاصيل مرضه؟.. 

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الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي 

 أكتشفت المخرجة منال الصيفي، إصابة زوجها الفنان أشرف مصيلحي بورم خبيث في المخ، الأمر الذي أصابها وأسرته بحزن شديد، مقررين بذلك عدم إخباره بحقيقة مرضه، إذ قرروا إعلامه أن الورم حميد وتمت إزالته.

خضع الفنان أشرف مصيلحي لرحلة علاج طويلة دون علمه، فعلى مدار ثلاث سنوات كان يخضع لجلسان علاج إشعاعي، أملاً في تقليل نشاط الورم، الذي تم تشخيصة على أنه نشط جدًا وسريع الانتشار.

لماذا أخفت منال الصيفي حقيقة مرض زوجها عنه؟

وقع تأثير إصابة الفنان أشرف مصيلحي على أسرته، كوقع الصاعقة، إلا أنهم قرروا إخباره أنه مصاب بورم حميد وتمت إزالته، بهدف تقليل حزنه وحتى لا يكون انتشار الورم أسرع، إذ وضحت منال الصيفي في إحدى اللقاءات: 

«أشرف لو كان عرف إن الورم خبيب كان هيتعب أسرع، طبيعة الورم اللي عنده نشطة جدًا.. الحمد لله».

تدهور الحالة الصحية لـ أشرف مصيلحي

أوضحت المخرجة منال الصيفي في تصريحات تليفزيونية، أن الحالة الصحية لزوجها أشرف مصيلحي تدهورت بعد شهر رمضان الماضي، وأن الاطباء توقعوا تدهورها، وان حالته الصحية بالفعل صعبة لكنها مستقرة حاليًا، مناشدة الجمهور بالدعاء له.

تفاعل الوسط الفني مع مرض أشرف مصيلحي 

بمجرد  أن علم أصدقاء الفنان أشرف مصيلحي بأزمة مرضه، أهتموا بدعمه طوال رحلة علاجه، حيث عبرت زوجته منال الصيفي عن امتنانها لأصدقائها وأصدقاء زوجها لوقوفهم بجانبهم في أزمة مرضه، موضحه أنهم مازالوا يعرضون عليهم المساعدة رغم عدم حاجتهم إليها، قائلة: 

« ألف حمد وشكر لله إن أشرف مصلحي ربنا محوجهوش لحد، النقابة بتدخل وبتساعد وبتقول ده حقه، والاس في الوسط بتاعنا كويسين جدًا، وأمير كرارة قالي ابعتيلي رسالة وانا مش هقول لحد، ومحمد هنيدي والله جابلي شوال فلوس، الحقيقة أنا ساعات بقعد أعيط، لأني مش مصدقة حب أصدقائه ليه… منة شلبي كلتني وهي بتصور في لبنان وبعتت دكاترة على البيت وكانت بتديني نصائح، أنا بشكرهم كلهم وحقيقي هما عزوة وسند، مفيش حد مبيتصلش يسأل عليه ويحب يساعد، الدنيا فيها ناس كتير كويسة…

أول يوم أعلنت فيه إن أشرف عنده سرطان هو مكنش مستوعب حالجة خالص والدكتور قال إنه في دنيا تانية، وأشرف مكنش يعرف طبيعة الورم اللي عنده، حتى الكيماوي كان بياهده حبوب، وكنت بقوله إن ده دواء علشان الورم ميبقاش خبيث.

 

أشرف مصيلحي ورم خبيث في المخ المخرجة منال الصيفي تدهور الحالة الصحية لـ أشرف مصيلحي سرطان

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