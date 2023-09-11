أخبار الفن.. حسام داغر يعلن شراءه غرفة نوم سامية جمال ومحمد صلاح العزب يكشف حقيقة تواصله مع أسرة السفاح الحقيقي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

أحيا المطرب راغب علامة حفلا غنائيا للجالية العربية بولاية ميامي، وسط حضور عدد كبير من جمهوره هناك.



وقدم راغب علامة مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى بعض الاغنيات الجديدة التى طرحها على صفحته الرسمية خلال هذا العام.



وتفاعل الجمهور مع راغب علامة فى العديد من الاغنيات التى ظل يرددها وراه طوال الحفل.

يحتفل اليوم مطرب الراب الشهير ويجز بعيد ميلاده الـ25 ، حيث أنه من مواليد يوم 11 من شهر سبتمبر عام 1998.

أكد السيناريست محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة أنه لم يتواصل مع أحد من أسرة السفاح الحقيقي سواء أثناء الكتابة أو حتى بعد عرض المسلسل.



وأضاف صلاح العزب فى ندوته بصدى البلد أنه يشفق على أسرة السفاح، لأنهم فوجئوا بجرائم ابنهم وتزويره لكل هذه الشخصيات، مشيرا أنه فضل عدم التواصل معهم لأنه قام بكتابة المسلسل بعيدا عن الأحداث التى فعلها السفاح الحقيقي فكل ما يراه المشاهد فهو من وحي المؤلف وليس قصة حياة القذافي فراج.



أعلنت دائرة السينما والمسرح فى العراق عن ترشح فيلم جنائن معلقة ليمثل العراق فى سباق الأوسكار المقبل على أفضل فيلم أجنبي لعام 2024

احتفل الفنان ماجد المصري بعيد ابنه آدم وذلك فى حفل عائلي ضم عددا من أصدقائه المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.

وأحيا الحفل المطرب الشعبي مسلم والذى قدم خلال العديد من أشهر أغانيه بالإضافة إلى أغاني عيد الميلاد التى تفاعل معها الحضور.



حرص أبطال فيلم حريم كريم على دعم مصطفي قمر فى أخر حفلاته الغنائية التى أحياها مؤخرا.



وحرص على حضور الحفل كل من بشرى وبسمة وخالد سرحان والمخرج على أدريس وقاموا بالصعود على المسرح للرقص معه والتقاط الصور التذكارية.





أعلن الفنان حسام داغر عن سعادته البالغة بعد شرائه لغرفة نوم الفنانة سامية جمال فى مزاد علني بعد عرضها مع عدد من الغرف الأخرى.



ونشر حسام داغر صورا حصرية لغرفة سامية جمال بعد شرائه لها وعلق عليها قائلا: انا اشتريت غرفة نوم سامية جمال من مزاد انتيكات.



قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تكريم النجم "خالد زكي " بالدورة ال ٣٩ للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٣ الي ٨ أكتوبر المقبل.