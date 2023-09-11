ذكري ميلاده.. رحلة صعود ويجز من لقاء مع مذيع الشارع لأهم مطرب راب فى مصر

يحتفل اليوم مطرب الراب الشهير ويجز بعيد ميلاده الـ25 ، حيث أنه من مواليد يوم 11 من شهر سبتمبر عام 1998.

أحمد على الشهير بـ"ويجز"

أحمد على والشهير ويجز نشأ فى حي الورديان بمحافظة الإسكندرية ، وترجع أصوله إلى الأقصر.

وامتهن ويجز قبل اتجاه إلى الغناء وتحقيق حلم حياته العديد من المهن ومنها موظفا فى إحدي شركات الإتصالات ثم تركها ليتفرغ إلى الغناء.

وكان أول ظهور لويجز أمام الكاميرا كان فى لقاء نادر أقامه مذيع الشارع معه قبل شهرته، وقدم خلال هذا اللقاء أغنيته الشهيرة دورك جاى.





وبدا ويجز حلم الشهر مع أغنية دورك جاي والتى طرحت عام 2020، لتحقق أكثر من 24 مليون مشاهدة فى أقل من شهرين والأعلى استماعا عبر المنصات الرقمية خلال عامين 2020 و2021

وقبل نجاح ويجز بأغنية دورك جاى قدم العديد من الاغنيات التى حققت نجاحا ملحوظا إلا أنها لم تتسبب فى شهرته التى حققتها أغنية دورك جاى.

وقدم وقتها ويجز أغنية بطلو فيك و"TNT، وهي الأغنية التى طرحت عام 2018.

جمهور ويجز

تجربة ويجز فى التمثيل

وعلى الرغم من مشواره الغنائي الذي لم يتخطى الأربع سنوات إلا أنه قرر أن يخوض تجربة التمثيل مع المخرج عمرو سلامة بتجسيده شخصية جابر فى مسلسل بيمو.



وأثني الكثير على أدار ويجز فى هذا العمل خاصة الديو الذى قدمه مع أحمد مالك على الشاشة، حيث أتقن ويجز اللهجة الصعيدية كما تطلبت الشخصية ونجح العمل نجاحا كبيرا على مستوى الجمهور والنقاد.





ويجز فى إحدى الحفلات

اختيار ويجز كأكثر مطرب راب إثارة على كوكب الارض

وبعد النجاح الكبير الذى حققه ويجز باغنيه السينجل الذى طرحها تم اختياره ووضعه فى قائمة مشاهير الموسيقي العرب لعام 2021 وهي القائمة التى تضعها مجلة فوربس الشرق الاوسط.

كما ضمته مجلة جي كيو الأمريكية ضمن قائمتها لأكثر 21 موسيقي شاب إثارة على كوكب الأرض في 2021 ممثلاً عن منطقة الشرق الأوسط.