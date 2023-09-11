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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أوضة أنتيكة.. الفنان حسام داغر يعلن شرائه غرفة نوم سامية جمال

غرفة نوم سامية جمال
غرفة نوم سامية جمال

أعلن الفنان حسام داغر عن سعادته البالغة بعد شرائه لغرفة نوم الفنانة سامية جمال فى مزاد علني بعد عرضها مع عدد من الغرف الأخرى.

ونشر حسام داغر صور حصرية لغرفة سامية جمال بعد شرائه لها وعلق عليها قائلا: انا اشتريت غرفة نوم سامية جمال من مزاد انتيكات.

 

أزمة حسام داغر الصحية

 

وكان حسام داغر قد تعرض لأزمة صحية منذ عدة أشهر ودخل على أثرها العناية المركزة.

وبعد استقرار حالته قرر داغر تقديم الشكر لحمزة العلي وأشرف زكي على وقوفه بجانبه فى هذه الأزمة وكتب : الحمد لله رب العالمين قدر ربنا ولطف بيا، في الأزمة الصحية اللي مريت بيها اليومين اللي فاتو، ولولا فضل ربنا، وتدخل فريق الأطباء، الحمد لله خرجت من العناية من وضع الحرج اللي كنت فيه، بشكر فريق الأطباء، وبشكر دكتور أشرف زكي لمتابعته الوضع، إلى أن استقرت حالتي الحمد لله، وبشكر أخويا صاحبي حمزة العيلي، لأنه هو اللي لحقني وأصر ونقلني المستشفى من البيت، وأنا تعبان هو وأحمد أخويا ووقفته جمبي في المستشفى.

 

حابب أشكر وأطمن كل الناس اللي كلموني، واطمنوا عليا وجم ليا المستشفى أو البيت، أنا الحمد لله تحت الرعاية الطبية في البيت، وبحاول أرد على كل اللي بعت لي، أو أطمن عليّ واحد واحد، لأن كلمة شكرًا قليلة حقيقي على اللي حسيت بيه، من حب واهتمام كبير مالي قلوبكم، ودعوات الناس الكتير ليا بالشفاء، هى اللي سرّعت علاجي وعجّلت بشفائي.. الحمد لله على كل شيء.

حسام داغر سامية جمال غرفة نوم الفنانة سامية جمال

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