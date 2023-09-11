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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإسكندرية السينمائي يكرم الفنان خالد زكي بالدورة الـ 39 للمهرجان

خالد زكي
خالد زكي

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تكريم النجم "خالد زكي " بالدورة ال ٣٩ للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٣ الي ٨ أكتوبر المقبل. 

 

وجاء إختيار خالد زكي للتكريم تقديراً لتميزة الفني والأدوار المؤثرة التي شارك بها طوال مشواره الفني سواء بالسينما أو التليفزيون، حيث شارك في العديد من الأفلام منها (طباخ الريس، فتح عينيك، السفارة في العمارة، ملاكي إسكندرية )، كما قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها (الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، الشهد و الدموع). 

 

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا

مهرجان الإسكندرية السينمائي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الأمير أباظة خالد زكي

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