مسلم يحيى الحفل.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم|صور

احتفل الفنان ماجد المصري بعيد ابنه آدم وذلك فى حفل عائلي ضم عدد من أصدقائه المقربين من داخل وخارج الوسط الفني

واحيا الحفل المطرب الشعبي مسلم والذى قدم خلال العديد من أشهر أغانيه بالإضافة إلى أغاني عيد الميلاد التى تفاعل معها الحضور.





أول فيلم يجمع ماجد المصري بابنه آدم

وأكد الفنان ماجد المصري، أنه يستعد خلال الفترة القادمة، لدخول فيلم “الغربان”، مع الفنان عمرو سعد.

عيد ميلاد ابن ماجد المصري

عيد ميلاد ابن ماجد المصري

عيد ميلاد ابن ماجد المصري

عيد ميلاد ابن ماجد المصري

وأضاف ماجد المصري، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن فيلم الغربان يشهد أول تعاون بينه وبين ابنه “آدم” فى السينما، وذلك بعد اختياره ليكون ضمن فريق العمل.

ومن جهته، أعرب أدم، عن سعادته البالغة بهذا العمل، خاصة وأنه مع والده، الذي يقدم له كل الدعم، سواء أمام الكاميرا أو خلفها.

وتابع أدم فى تصريحه مع صدى البلد أنه بدأ فى الاستعدادات لشخصيته فى الفيلم حيث تطلب منه مجهود كبير لكونه يجسد شخصية أحد فريق الغربان وهي فرقة كانت تحارب فى الحرب العالمية الثانية.