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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد هجوم طارق الشناوي ..أبطال أولاد حريم كريم يدعمون مصطفى قمر فى آخر حفلاته

أبطال أولاد حريم
أبطال أولاد حريم كريم

حرص أبطال فيلم حريم كريم على دعم مصطفي قمر فى أخر حفلاته الغنائية التى أحياها مؤخرا.

وحرص على حضور الحفل كل من بشرى وبسمة وخالد سرحان والمخرج على أدريس وقاموا بالصعود على المسرح للرقص معه والتقاط الصور التذكارية.

 

قصة هجوم طارق الشناوي على مصطفى قمر 

 

وتعود قصة مصطفى قمر والناقد طارق الشناوي إلي يوم الأربعاء الماضي عندما ظهر الناقد طارق الشناوي وهاجم مصطفى قمر بسبب فيلمه الأخير أولاد حريم كريم مؤكدا أنه أسوأ عمل فني خلال هذا الموسم.

مما جعل مصطفى قمر يرد عليه بطريقة حادة قائلا: هو انا مش طلبت منك تبعد عني اصلا وماتتكلمش عني علشان ماتتهزأش طيب انت اللي جيبته لنفسك عموما ياللي اسمك طارق انت كاتب كلام اهبل يدل للمرة المليون انك ماشفتش الفيلم وعموما اللي حيرد عليك جمهور السينما الحقيقي اللي دخل الفيلم اللي مالوش دعوة بالنفاق او مصلحة اي حد تاني (فكرني كدة شغلتك ايه….؟…. هي من اريع حروف بيتهيألي

 

هجوم طارق الشناوي على مصطفى قمر 

 

وأبدى الناقد الفني طارق الشناوي رأيه فى فيلم أولاد حريم كريم والذى طرح فى السينمات منذ ما يقرب من أسبوع. 

حفل مصطفى قمر 
حفل مصطفى قمر 
حفل مصطفى قمر 
حفل مصطفى قمر 

وأكد الشناوي فى لقائه ببرنامج et بالعربي أن فيلم أولاد حريم كريم من أسوأ الأفلام السينمائية خلال هذا الموسم. وأضاف الشناوي أن علي إدريس مخرج الفيلم وزينب عزيز مؤلفة العمل قدما عملا ليس له علاقة بفن السينما. 

 

وتابع الشناوي أن مصطفى قمر بطل العمل لا يزال يعيش فى زمن السينما القديمة دون مراعاة التطورات التي طرأت على السينما فى السنوات القليلة الماضية.

طارق الشناوى الناقد الفنى طارق الشناوى مصطفى قمر هجوم طارق الشناوي على مصطفى قمر

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