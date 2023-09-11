موسم حفلات أمريكا.. شاهد صور حفل راغب علامة من ميامي

أحيا المطرب راغب علامة حفلا غنائيا للجالية العربية بولاية ميامي، وسط حضور عدد كبير من جمهوره هناك.



وقدم راغب علامة مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى بعض الاغنيات الجديدة التى طرحها على صفحته الرسمية خلال هذا العام.



وتفاعل الجمهور مع راغب علامة فى العديد من الاغنيات التى ظل يرددها وراه طوال الحفل.

موسم حفلات أمريكا وكندا

وتشهد العديد من الولايات الأمريكية خلال هذه الفترة عددا من الحفلات الغنائية لكبار المطربين ومنهم حمزة نمرة الذي أحيا حفله الثالث مساء أمس بولاية شيكاغو، كما أحيا عمر كمال حفلتين غنائيتين نهاية شهر أغسطس الماضي كما يستعد حماقى للسفر لبدء جولته الغنائية هناك.





راغب علامة يطرح يلا

بعد النجاح الكبير الذي حققه في أغنية "في كتير حلوين"، يعود السوبر ستار راغب علامة بأغنية جديدة تحمل عنوان "يلا" من كلمات عماد الأبياري وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر وتم تنفيذ جزء من الأغنية في لبنان والجزء الآخر في مصر.

راغب علامة

راغب أطلق الفيديو التشويقي للأغنية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قام بتصويرها مع المخرج جاد شويري بفكرة جديدة وعصرية، والتي لاقت نجاحاً كبيراً فور إطلاقها عبر جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

وتدور قصة الكليب حول مجموعة من الشباب المفعمين بالحيوية يكتشفون فيلا ساحرة ويظهر فيها راغب الذي يدعوهم لحفلة لا تُنتسى.

يذكر أنّ راغب علامة كان قد أطلق منذ شهرين أغنية "في كتير حلوين" والتي تصدّرت الترند وحققت انتشاراً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث حصدت ملايين المشاهدات على اليوتيوب وباقي المنصات الموسيقية.