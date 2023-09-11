"جنائن معلقة" يمثل العراق فى سباق الأوسكار على أفضل فيلم أجنبي

أعلنت دائرة السينما والمسرح فى العراق عن ترشح فيلم جنائن معلقة ليمثل العراق فى سباق الأوسكار المقبل على أفضل فيلم أجنبي لعام 2024

قصة الفيلم

قصة الفيلم مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت في عام 2006 عندما كانت الحرب الأهلية تعصف ببغداد، وكانت المدينة تشهد وجوداً كثيفاً للقوات الأميركية.

ويحكي عن الشقيقين طه وأسعد اللذين يبحثان عن لقمة العيش من خلال جمع المعادن والبلاستيك من مكب النفايات الأسطوري الشهير باسم «جنائن بابل المعلقة» في بغداد.

أحمد ياسين الدراجي يتحدث عن الفيلم

وكشف أحمد ياسين الدراجي مخرج العمل أثناء حضوره مهرجان عمان السينمائى عن تفاصيل تصوير العمل، والصعوبات التي واجهت فريق التصوير، ورحلة الفيلم بالمهرجانات،

وأضاف: هذا الفيلم السينمائي هو الروائي الأول الطويل الذي أقدمه، ورغم قسوة ظروف المنطقة التي صورنا فيها، إلا أن التجربة كانت ممتعة وحماسية.

منحة وزارة الثقافة والسياحة

الفيلم حصل على منحة وزارة الثقافة والسياحة والاثار لعام 2019 بعد النجاحات التى حققها فى المهرجانات العربية والدولية وحصوله على جوائز عدة