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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

فلكيًا وبشكل رسمي.. هذا موعد المولد النبوي الشريف| ويومان عطلة للموظفين

صدى البلد

تميز شهر سبتمبر الجاري بوجود 10 أيام إجازة بين عطلات رسمية ونهاية الأسبوع، حيث يهل علينا في هذا الشهر عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومع بداية شهر ربيع الأول، تساءل الجميع عن الموعد الرسمي الذي حددته الحكومة ليكون عطلة رسمية للمولد النبوي. 

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موعد إجازة المولد النبوي

أعلنت دار الإفتاء المصرية، يوم الخميس الماضي، عن بداية شهر ربيع الأول 1445هـ ، والذي صادف السبت الماضي الموافق 16 سبتمبر 2023، وبناء عليه فإنه من المفترض أن يُصادف يوم الأربعاء 27 سبتمبر، يوم 12 ربيع الأول، وذلك وفقًا لما حددته الحسابات الفلكية.

يترقب جميع الموظفين تحديد موعد إجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وقد أصدر مجلس الوزراء قرارًا بشأن تلك الإجازة، حيث ستوافق يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، وستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، وذلك بدلاً عن التاريخ الميلادي الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وهو يوم الأربعاء 27 سبتمبر وفقًا للرؤية الشرعية لهلال ربيع الأول 1445هـ.

إجازات شهر سبتمبر المتبقية 

  • يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر
  • يوم السبت الموافق 23 سبتمبر
  • يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر ( الاحتفال بالمولد النبوي الشريف)
  • يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر
  • يوم السبت الموافق 30 سبتمبر

حكم الاحتفال بالمولد النوبي 

كانت دار الإفتاء المصرية أباحت الاحتفال بذكرى المولد النبوي، موضحة أنه إظهار للفرح في هذا اليوم، ويُقصد به تجمع الناس على الذكر والإنشاد في مدح رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والثناء عليه، حيث قالت الإفتاء إن الاحتفال بالمولد النبوي بهذه الصورة إعلانًا للفرح بيوم مجئ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون الاحتفال بكل أنواع القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله.

تبدأ مظاهر الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول وحتى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتكون فيها الدروس من سيرته النبوية، وذكر شمائله ويُقدم فيها الطعام والحلوى مثل حلاوة المولد التي يحبها الجميع والتي يتشتهر بـ عروسة المولد وحصان المولد، والحلويات الأخرى.

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