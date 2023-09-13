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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ما سبب ظهور مذيعة بفستان فرح على الهواء؟

صدى البلد

احتلت الإعلامية آمال كمال، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، بعد ما ظهرت على الهواء مباشرة خلال تقديم إحدى البرامج، وهي ترتدي فستان زفاف على الهواء مباشرًة، الأمر الذي أثار حالة من الدهشة والسخرية عبر منصات السوشيال ميديا.

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ما سبب ظهور مذيعة بفستان فرح على الهواء؟

كانت المذيعة المصرية آمال كمال تقدم إحدى البرامج التليفزيونية وتناقش قضية الأزمة الزوجية في مصر وارتفاع معدلات الطلاق، إلى جانب الحديث عن مشكلة ارتفاع المهر وكيفية تأثير ذلك على قرار الشباب في الزواج.

قررت المذيعة ارتداء فستان زفاف على الهواء عندما كانت تقدم البرنامج، حتى يتناسب مع موضوع الحلقة التي تقدمها، دعمًا للفكر التي تناقشها بأن الفتيات يمكنهن التقدم بطلب الزواج من الشباب.

ناقشت المذيعة فكرة تطبيق التجربة الماليزية في مصر، والتي تتضمن توجيه الشباب من خلال مواد تعليمية حول كيفية بناء الأسرة وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على استقرار الأسرة والحد من انتشار الخلافات الزوجية.

رد فعل السوشيال ميديا على إطلالة المذيعة 

على الرغم من جدية النقاش، وموضوع الحلقة التي قدمتها المذيعة آمال كمال، إلا أن إطلالتها الغريبة وغير المتوقعة، أثارت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واختلف الكثير من رواد السوشيال ميديا على الأمر، ما بين مؤيد للفكرة وناقد إطلالتها، ما جعلها تحتل التريند.

مواقع التواصل الاجتماعي فستان زفاف منصات السوشيال ميديا مذيعة بفستان فرح على الهواء المذيعة آمال كمال

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