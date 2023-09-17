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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أغرب فتاة في العالم| فائقة الجمال عاشت بـ 4 أرجل وانجبت 5 أطفال من رحمين .. صور مدهشة

صدى البلد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة فتاة بـ 4 أرجل، وعلى الرغم من إعاقتها تمكنت من إنجاب 5 أطفال، فما قصتها؟.. 

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قصة امرأة بأربع أرجل 

وُلدت إحدى الفتيات، تُدعى جوزيفين ميرتل كوربن، في ولاية تكساس عام 1868م، بتشوه خلقي، أدى إلى نمو أطراف سفلية إضافية لتأوم لم يكتمل نموه، إلا أن الساقين الإضافيين لم يكتمل نموهما ولم تتمكن من الوقوف عليهما، وعلى الارغم من ذلك كانت تحركهما باستمرار، إلى جانب وجود تقوس في قدمها اليمنى.

عاشت الفتاة جوزيفين حياتها بـ 4 أقدام، منهمة واحدة فقط سليمة، ولم تستسلم لإعاقتها ولم تحزن، فكان امراة جميلة ببشرة فاتحة اللون وشعر أحمر وعيون زرقاء، وذكاء عالي، إلى جانب شخصية محبوبة من الجميع

ذات الأربع أرجع تجني أرباح مادية جراء إعاقتها الجسدية

مع مرور الوقت أدرك والدا جوزيفين أن تشوهها الخلقي يدر لهما ربح مادي كثير، فدفعا ابنتهما للإنضمام إلى مجال العروض الترفيهية، وهي ابنة الـ 13 عام، وبالفعل أبهرت الجمهور بأقدامها الأربعة وأطلقوا عليها لقب « الفتاة التي تسير على أربعة أقدام»، وكانت تُجني أسبوعيًا 450 دولار في الأسبوع الواحد، وكان هذا المبلغ كبير في ذلك التوقيت.

على الرغم من نجاح الفتاة ذات الأربع أقدام في عملها في مجال العروض الترفيهية وجنيها الكثير من المال، إلا أنها تقاعدت في سن الـ 18 عام.

ذات الأربع أرجل تُنجب 5 أطفال 

بعد ما تقاعدت جوزيفين عن عملها في مجال العروض الترفيهية، تزوجت وهي ابنة الـ 19 عام من طبيب يُدعى بيكنيل كلينتون، بعد ما ربطتهما علاقة حب، وبعد الزواج رُزقت منه بـ 5 أطفال ( 4 بنات وولد وحيد).

كانت جوزيفين تمتلك رحمين، أحدهما ملك لها، والأخر لـ توامها الذي لم يكتمل نموه، حيث حملت في رحمها ثلاثة أطفال، وفي الرحم الثاني أثنين.

وفاة ذات الأربع 

وهي ابنة الـ 60 عام أُصيبت جوزيفين بالتهاب في ساقها اليمنى، وعلى الرغم من تلقيها علاج متواصل إلا أنها لم تُشفى منه، وتم تشخصيها في ذلك الوقت بإصابتها بداء لحمرة، وهو عدوى تسببها البكتريا العقدية.

توفت جوزيفين بعد فترة بسيطة من تشخيص حالتها، حيث توفت يوم 6 مايو عام 1928م، وهو ما سبب حالة من الحزن الشديد لـ أسرتها ومحبيها، حيث كانت تؤدي واجباتها على أكمل وجه كزوجه وأم، ولم تمنعها إعاقتها من أن تكون نظرتها للحياة سلبية.

جوزيفين ميرتل كوربن ولاية تكساس تشوه خلقي مواقع التواصل الاجتماعي فتاة بـ 4 أرجل

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