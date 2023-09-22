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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

شافت الموت| ماذا حدث للفنانة منة بدر تيسير.. وتفاصيل احتجازها بالمستشفى

صدى البلد

بدأت مسيرتها الفنية وهي في السادسة من عمرها من خلال المشاركة بفيلم "الحب بين قوسين"، ثم مسلسل "السيرة الهلالية"، لتتوالى بعدها أعمالها، التي من أبرزها "الغابة، سلسال الدم، نور مريم، وخيط حرير"، هي الفنانة الشابة منة بدر تيسير، ابنة مهندس الديكور الشهير الراحل بدر تيسير، وابنة شقيقة الفنانة المعتزلة شهيرة، والتي تعرضت لأزمة صحية، تسببت في الهلع لوالدتها.

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نقل منة بدر تيسير إلى المستشفى

أعلنت المذيعة نانو حمدي، والدة الفنانة الشابة منة بدر تيسير، عن نقل ابنتها للمستشفى بعد تعرضها لنزلة معوية حادة.

منة بدر

وكتبت والدة منة، عبر حسابها على فيسبوك: "بنتي حبييتي منة شافت الموت إمبارح.. نزلة معوية حادة من إمبارح في المستشفى ولا زلنا في المستشفى الحمد لله.. أدعوا لها تتحسن مليش غيرها".

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معاناة منة مع التمثيل

أثارت منة مؤخرا جدلا على السوشيال ميديا، بعد أن خرجت عن صمتها، وكشفت عن معاناتها في عملها بالتمثيل، وصبرها على من يحاولون قطع رزقها مثل ما ذكرت.

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رسالة منة تيسير

كتبت منة تيسير، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عارفين اللي بيجي زي باراشوت فجأه بيقطع زرق حد بدون أي مقدمات علشان بس اهواءه الشخصيه، ده معجون ب مياه إيه ده بجد؟".

واستكملت: "طب عارفين اللي بيتعرض ل كده أكتر مره بيحس ب إيه؟، طب عارفين إن واحد عمره ما بيطلب من حد شغل ومع ذلك بتقطع رزقك بكل سهوله، طب عارفين إني صبرت كتير ومش بحب أتكلم، بس حقيقي طاقتي بتخلص حاسه إني ببني في حطام".

واختتمت رسالتها قائلة: "أنا زهقت من الشغلانة حقيقي وعلي فكرة (إن ربك لبالمرصاد)، ومش هيرضه بظلم حد .. ربنا كبير وحسبي الله ونعم الوكيل".

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تفاعل النجوم مع منشور منة

وتفاعل العديد من النجوم مع منشورها، ومن أبرز التعليقات التي جاءت لها من الفنانة رانيا محمود ياسين التي قالت لها: "بالنسبه للبينزل زي البارشوت ده انت عارفه لسه حصله معايا، ربنا يعوض علي جميع ويفرجها علي كل ناس، معلش ضريبه اللي معتمد علي موهبته ولا ليه شيلليات ولا محسوبيات ولا مجاملات".

منة بدر تيسير

وقالت لها الفنانة منة فضالي: "ياما ومازلت يا حبيبتي بيحاولون ويقطعو عيشي مع كل الناس، بس ربنا كبير صدقيني ربنا حيكرمك وحتكوني أحسن منهم كلهم باذن الله".

شافت الموت منة بدر تيسير احتجازها بالمستشفى سلسال الدم الفنانة المعتزلة شهيرة بدر تيسير

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