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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

صدى البلد

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة موعد انتهاء فصل الصيف، وانتهاء التوقيت الصيفي، وبداية التوقيت الشتوي، خاصة وأننا أصبحنا قريبين من بداية فصل الخريف وتحسن الأحوال الجوية، وانتهاء فصل الصيف بشكل رسمي.

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باقي من الزمن 5 اسابيع

يهتم محبو فصل الشتاء بموعد بدء وانتهاء التوقيت الصيفي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الشهر الماضي، وعودة الأجواء الجوية اللطيفة بانتهاء شهر أغسطس.

ومن المقرر استمرار العمل بـ التوقيت الصيفي حتي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، وعليه هناك أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء التوقيت الشتوي في مصر.

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موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

تم العمل بالتوقيت الصيفي منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي، حيث قام المواطنون بتقديم ساعاتهم الخاصة بهم لمدة 60 دقيقة.

التوقيت الصيفي

ويستمر العمل بـ التوقيت الصيفي حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، وبعدها سيتم بدء العمل بالتوقيت الشتوي، ويتم تأخير الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.

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أسباب تطبيق التوقيت الصيفي

أوضح مجلس الوزراء، في وقت سابق، أسباب تطبيق التوقيت الصيفي والاستفادة التي تعود على المواطنين من تطبيقه.
وتهدف الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي لتوفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.

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موعد التوقيت الشتوي

سيعود التوقيت الشتوي بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي فى 26 أكتوبر المقبل، وذلك في الساعة 23:59، وعليه سيتم بتأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023.

التوقيت الشتوي

وفى شهر أبريل سعي مجلس الوزراء إلي إصدار قرار ببدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر مع آخر جمعة من شهر إبريل، حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ العمل بـ التوقيت الشتوي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي فصل الصيف فى مصر جغرافيا يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، حيث يبدأ فصل الخريف قريبا.

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معارضين لتطبيق التوقيت الصيفي

كشف النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن رأيه في تطبيق نظام التوقيت الصيفي في مصر.

النائب محمد عطية الفيومي

وقال الفيومي خلال حواره ببرنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن التوقيت الصيفي عدلت عنه أغلب الدول التي طبقته، مشيرًا إلى أنه مناسب دول الشمال الباردة التي يطول فيها الشتاء بعكس مصر.

ولفت إلى نظام التوقيت الصيفي تم تطبيقه وإلغاؤه في مصر أكثر من مرة، منذ أيام الملكية وجمال عبدالناصر، إذ يتحقق الغرض الأساسي منه وهو توفير الكهرباء.

الفيومي

وأوضح الفيومي أن التوقيت الصيفي على مر التاريخ في مصر كان له العديد من السلبيات، وغير مفيد على الإطلاق، ولم يضف أي ميزات، متابعًا: «التوقيت الصيفي هيتلغي هيتلغي، دي قراءة للتاريخ، أغلب الدول لغته».

التوقيت الصيفي انتهاء فصل الصيف التوقيت الشتوي فصل الخريف الاحوال الجوية

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