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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

كان بيشتغل عندي|طليق علا غانم يفتح النار: هذه قصة فيلا السخنة وعرابي وشبرامنت

صدى البلد

بعد فترة قصيرة من الهدوء أعقبت أزمات كبرى بين الفنانة علا غانم وزوجها عبد العزيز حسن، دعا الأخير إلى مؤتمر صحفي للحديث عن علاقته مع علا غانم، وطلاقهما، وأين وصلت خلافاتهما، وهو ما أثار دهشة الجميع من تصرفه.

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كنت بشتغل عندها بمرتب!

في البداية تطرق طليق الفنانة علا غانم، رجل الأعمال عبد العزيز حسن، إلى التفاصيل الخاصة بانفصاله عن "علا" وعن المؤتمر الصحفي، قائلا: "السبب اللي خلاني أعمل المؤتمر الصحفي عشان حاجات كتير بتحصل ومش عارفين ازاي بتحصل، فاضطرينا اننا نعمل مؤتمر نقول للناس الحقيقة، وأوضح سبب اختفاء بعض الحقائق فجأة".

واستكمل: "لازم ابين للناس ولنفسي القلم اللى أنا أخدته، بدل ما علا طالعة بتقول للناس كلها أنا عملت فيه وكان بيشتغل عندي وبديله مرتب، والكلام ده مكانش عاجبني وحاسس إني اتظلمت في الموضوع ده وبعدين دخلنا في موضوع القضاء".

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%80 من ممتلكاتي باسمها

عن طلاقه منها في الولايات المتحدة الأمريكية قال: "الكلام صحيح والطلاق كان المفروض يبقى في أمريكا، وكل ما أمتلكه هناك أو ما تمتلكه هي هناك بينقسم إلى نصين نص ليا ونص ليها، وأنا قولت قبل كده اني كاتب 80% من ممتلكاتي باسمها، عشان كان عندي مشاكل مع الضرايب في أمريكا".

وأضاف: "كل اللي كتبته باسمها، حتى لو هي كتبته باسمها من ورايا، فأنا لسه بمتلك النصف، لكن هي جريت وراحت وعملت مبيعات لكل الممتلكات اللي انا حاططها باسمها لأولادها، وهاكمل في القضايا هناك وهنا".

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جبت لها 3 فيلات

وأكد عزيز، أنه اشترى للنانة علا غانم 3 فيلات، الأولى في جمعية أحمد عرابي وتاني فيلا في العين السخنة وتالت فيلا في شبرامنت".

وأضاف طليق الفنانة علا غانم بالمؤتمر الصحفي عن كون الحياة معها طوال السنوات الماضية كانت لا تحتمل، وعلى حد قوله "زي الهم على القلب"، كما تحدث عن مفاجئته كونها كانت تخطط للانتقام منه منذ سنوات.

ووجه عزيز رسالة لها قائلًا: "اتق الله واتق الشر وكفاية اللي أخدتيه مني"، وعرض على "علا غانم" جلسوهما معًا للتفاوض وحصول كلًا منهما على حقوقه.

 

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