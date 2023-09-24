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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ذهب دانيال وجاءت أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

اعصار دانيال
اعصار دانيال

بعد فترة قصيرة من اخبار إعصار دانيال والتنين، أعلن المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة الأمريكية، عن زيادة قوة العاصفة الاستوائية أوفيليا، بعد أن تشكلت بالقرب من ساحل المحيط الأطلسي، أول أمس الجمعة، ما ينذر بسقوط أمطار غزيرة وهبوب عواصف ورياح عاتية على الساحل الشرقي في نهاية هذا الأسبوع.

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موعد وصول أوفيليا

أشار المركز الوطني للأعاصير،  إلى أنه من المتوقع وصول العاصفة أوفيليا إلى اليابسة في ولاية كارولينا الشمالية في وقت مبكر من اليوم السبت، بتأثيرات عنيفة في أجزاء من كارولينا الشمالية وفيرجينيا، مع احتمال حدوث «فيضانات مفاجئة تهدد الحياة».

وبلغت سرعة الرياح القصوى في أوفيليا 70 ميلًا في الساعة، وكانت تتحرك بسرعة 13 ميلًا في الساعة، وفقًا لاستشارة صدرت في وقت متأخر من ليلة الجمعة من المركز ومقره ميامي، وكان مركز العاصفة على بعد حوالي 70 ميلًا جنوب شرق كيب فير بولاية نورث كارولينا.

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أماكن تحرك العاصفة وإعلان الطوارئ

من المتوقع أن يتحرك مركز أوفيليا يومي السبت والأحد، عبر شرق ولاية كارولينا الشمالية وجنوب شرق فرجينيا وشبه جزيرة دلمارفا، التي تشمل أجزاء من ماريلاند وديلاوير، وقال مركز الأعاصير إنه من المتوقع أن يضعف بعد وصوله إلى اليابسة.

وأعلن حكام ولايات كارولينا الشمالية وفيرجينيا وماريلاند حالة الطوارئ قبل وصول الإعصار، وأغلقت بعض المدارس أبوابها في وقت مبكر مع استعداد المجتمعات لوصول العاصفة، وتم إلغاء العديد من الأحداث في عطلة نهاية الأسبوع.

تحرك العاصفة

وقال حاكم ولاية ماريلاند ويس مور في بيان مساء الجمعة: «نتوقع فترة طويلة من الرياح القوية والأمطار الغزيرة وارتفاع المد والجزر».

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أمطار غزيرة على نيويورك

قال خبراء الأرصاد الجوية إن بعض المناطق في شرق نورث كارولينا وجنوب شرق فيرجينيا قد تتعرض لأمطار تصل إلى 7 بوصات، يمكن أن يشهد جنوب نيويورك وجنوب نيوإنجلاند هطول أمطار تتراوح من 1 إلى 3 بوصات حتى يوم الاثنين.

ارتفاع العواصف

وأفاد مركز الأعاصير، بأن التحذيرات من ارتفاع العواصف كانت سارية في عدة مناطق، مع توقعات بارتفاع يتراوح بين 1 إلى 6 أقدام في أجزاء من نورث كارولينا وفيرجينيا ونيوجيرسي وديلاوير.

تحذير من العاصفة

وتستمر التحذيرات من العواصف الاستوائية من كيب فير بولاية نورث كارولينا إلى جزيرة فينويك بولاية ديلاوير وتشمل خليج تشيسابيك جنوب الشاطئ الشمالي، ومد وجزر بوتوماك جنوب جزيرة كوب وألبيمارل وبامليكو ساوند.

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شلل تام في الأنشطة 

في واشنطن، أجل فريق البيسبول الوطني مباراته يوم السبت حتى الأحد، فيما حذرت إدارة الطوارئ في نورث كارولينا من أن أمواجًا كبيرة من الإعصار البعيد نايجل ستصل أيضًا إلى ساحل الولاية يوم الخميس، مما يزيد من خطر التمزق الحالي، وقد يؤدي الجمع بين تلك التورمات ونظام الضغط المنخفض إلى زيادة غمر المحيطات وتآكل الشواطئ والفيضانات الساحلية.

شلل تام

وقال حاكم فرجينيا جلين يونجكين، إن فريق دعم الطوارئ بالولاية سيتم تفعيله حتى تمر العاصفة: «مع تنظيم هذه العاصفة وقوتها، أصبح من الواضح بناءً على أحدث التوقعات أن التأثيرات على الكومنولث محتملة نريد التأكد من أن جميع المجتمعات، وخاصة تلك التي لديها أكبر تأثير متوقع، لديها الموارد التي تحتاجها للاستجابة والتعافي من آثار هذه العاصفة».

العاصفة تصل فيرجينيا

وتابع: «وبما أن هذه العاصفة لديها القدرة على أن تكون لها مجموعة من التأثيرات عبر العديد من المناطق في الكومنولث، أشجع جميع سكان فيرجينيا والزوار على مواكبة أحدث التوقعات لمنطقتهم من مصدر موثوق به، ووضع خطة، وتجهيز أدوات الطوارئ الخاصة بهم».

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تخفيض تصنيف الإعصار نايجل

في نفس السياق، تم تخفيض تصنيف الإعصار نايجل إلى إعصار ما بعد استوائي يتمركز على بعد حوالي 640 ميلًا شمال غرب جزر الأزور مع رياح مستدامة تبلغ سرعتها القصوى 70 ميلًا في الساعة.

الإعصار نايجل

وقال مركز الأعاصير في تحديثه النهائي للنظام صباح أمس الجمعة، إنه لم تكن هناك ساعات أو تحذيرات ساحلية مرتبطة بها، حيث تحركت العاصفة شمال شرق البلاد بسرعة 37 ميلا في الساعة.

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