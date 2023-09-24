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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ممثلة شهيرة تصفع زميلها بالقلم على المسرح.. ماذا حدث في مسرحية سيد درويش؟

صدى البلد

لم تمر سخرية الممثل الشاب ميدو عادل المستمرة من بطلة عرض سيد درويش لقاء سويدان مرور الكرام، حيث شهدت كواليس آخر ليالي عرض مسرحية "سيد درويش" مساء أمس السبت، نشوب مشادة كلامية بين بطلي العمل ميدو عادل ولقاء سويدان، بعد أقل من دقيقة على إسدال الستار، وتصفيق الجمهور، أخرجت خلالها لقاء سويدان شحنة الغضب المكبوتة منذ فترة.

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كواليس خناقة أبطال سيد درويش

انتهت اخر ليالي عرض مسرحية سيد درويش بصفعة من لقاء سويدان على وجه ميدو عادل، بعد أن اتهمته بسبها على خشبة المسرح خلال تحية الجمهور.

صور من العرض

بمجرد إسدال الستار، عنفت لقاء سويدان زميلها كلاميًا فسخر منها، فبادرت بصفعه على وجهه على مرأى ومسمع من جميع أفراد الفرقة المسرحية، ليغضب "ميدو" والتف حوله العاملون بالمسرحية للفصل بينهما، وسط صراخه، حيث اندفع نحوها وظل يهاجمها بشدة، في الوقت التي قامت فيه "سويدان" بطلب شرطة النجدة.

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الجمهور يتابع الموقف عن قرب

وسط حالة الهرج والمرج الذي ساد خشبة المسرح، اكتشف ميدو عادل وجود عدد من جمهور المسرحية داخل كواليس مسرح البالون، رغبة منهم في التقاط صور تذكارية مع أبطال العرض، فطالب رجال الأمن بإخراج الضيوف من المسرح.

ميدو ولقاء

ولم تنتهِ المشادة الكلامية بين الثنائي، إلا بعد أن أمر محمد عمر، مدير خشبة المسرح، بإطفاء الأنوار على وقع صراخ لقاء سويدان قائلة لميدو عادل: "أنت كل عمل تشارك فيه بتطلع منه بفضيحة"، ثم حاول مخرج العرض أشرف عزب التدخل للفض بينهما، لكنه فشل، فغادر المسرح.

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تصفية خلافات قديمة

بوادر الخلاف بينهما بدأت قبل السفر إلى الإسكندرية، لتقديم بعض العروض هناك، حيث تبادلا الاتهامات والشتائم، لسخرية ميدو من لقاء سويدان المستمرة أثناء العرض، وكانت هناك مشادة كبيرة بينهما بالإسكندرية أثناء عمل البروفات.

سيد درويش وجليلة العالمة

تعرض المسرحية في موسمها الثالث بنجاح كبير على مسرح البالون بالعجوزة، ويقدم خلالها ميدو عادل شخصية فنان الشعب سيد درويش، وتشاركه الفنانة لقاء سويدان فى شخصية "جليلة العالمة"، ويخرجها للمسرح أشرف عزب.

 

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مسرحية سيد درويش تصفع زميلها بالقلم ممثلة شهيرة إسدال الستار سخرية ميدو عادل من لقاء سويدان جليلة العالمة

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