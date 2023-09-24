مسلمة بالوراثة والحجاب حتة قماشة|تصريحات نارية لـ لقاء الخميسي..وهذه قصة خيانتها

أثارت تصريحات الفنانة لقاء الخميسي، لأحد البرامج التليفزيونية، مع الإعلامي تامر شلتوت، العديد من ردود الفعل، بسبب جرأتها في التصريحات، سواء ما يخص حياتها الشخصية، أو الفنية، وحتى الدينية منها، حيث ادلت بتصريحات أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لقاء وتامر شلتوت

كنت بدور على راجل شبه ابويا

تحدثت الفنانة لقاء الخميسي، عن حياتها العاطفية قبل الزواج من حارس المرمى محمد عبد المنصف، وقالت خلال تصريحات تليفزيونية: قبل ما أتجوز، الحاجة اللي كانت بتجذبني للراجل، إنه يكون عنده أي صفة من صفات أبويا، وده مش دايما بيبقى حلو، لإنها مش بتتحسب كده، وخدت فوق دماغي كتير، كنت بدور على حاجة شبه الراجل ده وبدور على بابايا، لحد ما ربنا هداني وعرفت محمد عبد المنصف.

لقاء وزوجها عبد المنصف

وأضافت لقاء قائلة: اتعلمت من أفشل علاقة في حياتي، إن مش كل اللي أنت عايزه في شريك حياتك هتاخده، هي مش حسبة، هاخد الراجل بالحاجات اللي مريحاني فيه وهيبقى فيه حاجات مش مريحاني، بس هكون مضطرة أقبل بيها، مش هتقدر تلاقي الشخص اللي راسمه في خيالك، يعني أنا وزوجي محمد عبد المنصف مش شبه بعض خالص، مختلفين تماما، النقطة الوحيدة اللي شبه بعض فيها إننا طيبين.

اتخانت مرة واحدة في حياتي

وتطرقت لقاء الخميسي للحديث عن تعرضها للخيانة في وقت سابق وقبل زواجها الحالي، قائلة: "أنا اتخانت مرة واحدة، من واحد كنت عارفة إنه يعرف بنات كتير، ولما عرفت بالخيانة سيبته، مش بواجه خالص، مش همشي وأنا مريحاه، مش لسه هقوله هو عمل إيه، هو يقعد يفرك يشوف هو عمل إيه، وأنا بختفي، وبيبقى الحد ده نفسه يعرف إيه الحصل، عاقب نفسك واقعد فكر".

اتخانت مرة واحدة

باخد بالي أنا بصاحب مين لإني بخاف

وبالنسبة لخيانة الأصدقاء، أشارت لقاء الخميسي إلى أنها لم تتعرض لهذا النوع من الخيانة بشكل كبير، وقالت: على مدار حياتي متخانتش من أصدقاء كتير، لإني باخد بالي أنا بصاحب مين عشان بخاف أوي، وفيه ناس ضربت من تحت الحزام بس هما مش مهمين في حياتي.

وأضافت لقاء الخميسي: "وبرضه في ناس مهمين عملوا معايا كده وزعلت أوي واتأثرت ومكنتش مصدقة، ومردتش على الإهانة اللي اتقالتلي ومعاتبتش، لإني عارفة من جوايا إني كبيرة، لو حد عايز حاجة ييجي يقولي لكن ميأذنيش في مشاعري، تعالي قوليلي سيبيلي الدور ده ونقعد ونتناقش، لكن هتلف من ورايا مش عايزة أعرفك تاني".

انا مسلمة بالوراثة فقط

أثارت الفنانة لقاء الخميسي الجدل حينما سُئلت عن الدين والحجاب، وفي تصريح صادم وجريء كشفت لقاء الخميسي أنها تعتنق الديانة الإسلامية لأنها ورثت هذا الدين عن والدها، ولم تُسأل عن الديانة التي تفضل الانتماء إليها، وأنها مسلمة لأنها وجدت نفسها مسلمة مثلما ورثت الجنسية.

وقالت لقاء الخميسي في البرنامج: "إحنا بنورث دينا، حد مبيورثش الدين من الأب، أنا مصرية بالوراثة ومسملة بالوراثة، وأخدت دين أبويا، ولم اسئل أنا عايزة أبقى إيه، هل ده لي علاقة من أني مصرية، هل ده تقليل من ديني؟! أنا واضحة بشكل كافي ومش مجبرة أقول حاجة ليها معنى تاني، إحنا واخدين دينا بالوراثة".

الحجاب حتة قماشة

وعن رأيها في الحجاب، أوضحت الفنانة لقاء الخميسي أن النقاب غير مذكور في القرآن، وذكر الحجاب في القرآن لتغطية الصدر، وقالت: "النقاب غير مذكور في القرآن، وعمري ما قلت إنه مُبتدع، وربنا قال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)، هي حتة قماشة على الصدر".

الحجاب حتة قماشة

وقد تعرضت الفنانة لقاء الخميسي للكثير من الانتقادات بسبب هذه التصريحات التي وجدها البعض ليست مناسبة وصريحة بشكل زائد.