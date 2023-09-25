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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

متساويا مع جيمي فاردي.. محمد صلاح يكتب تاريخا جديدا وأرقاما قياسية في البريميرليج

صدى البلد

واصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر، التألق وتحقيق الأرقام البارزة بقميص فريقه ليفربول الإنجليزي، وسجل صلاح هدفه الرابع مع ليفربول، في الموسم الجاري بهز شباك وست هام يونايتد بعد مرور 16 دقيقة من مباراة الفريقين على ملعب أنفيلد، أمس الأحد، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

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4 أرقام قياسية للفرعون المصري

سجل النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، هدف فريقه الأول في شباك وست هام يونايتد، في اللقاء المقام مساء أمس الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح

وأحرز محمد صلاح الهدف الأول للريدز في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء حصل عليها بعدما تم عرقلته داخل منطقة الجزاء، ليكتب الفرعون صلاح 4 أرقام قياسية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

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يسجل ويصنع في 12 مباراة

أصبح محمد صلاح هو أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يسجل أو يصنع في 12 مباراة متتالية مرتين: 15 مباراة في الفترة من أغسطس حتى ديسمبر 2021، و 12 مباراة في الفترة من أبريل 2023 حتى الآن.

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خامس لاعب يصنع ويسجل في 6 مباريات

بات محمد صلاح هو خامس لاعب يسجل أو يصنع في أول 6 مباريات في موسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ديفيد بيكهام لمانشستر يونايتد في 2000-2001، تيري هنري لأرسنال في 2004-2005، سيرجيو أجويرو لمانشستر سيتي في 2019-2020 وإيرلينج هالاند لمانشستر سيتي في 2022-2023.

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صلاح يتساوى مع جيمي فارادي

3 لاعبين فقط سجلوا أو صنعوا في 12 مباراة متتالية أو أكثر بالدوري الإنجليزي الممتاز، هم جيمي فاردي 2015 (15)، محمد صلاح 2021 (15)، ستان كوليمور 1995 (12)
محمد صلاح 2023 (12).

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الأكثر تسجيلا للأهداف في وست هام

أصبح صلاح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ مواجهات ليفربول ووست هام، حيث سجل محمد صلاح 10 أهداف، متساويا مع جون توشاك 10 أهداف، ثم ستيفين جيرارد 9 أهداف.

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صلاح محل دراسة في هارفارد

أصدرت جامعة هارفارد تفاصيل حول كيفية التفاوض بين ليفربول ومحمد صلاح، حيث نشر النجم المصري ووكيل أعماله رامي عباس، صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن كلية هارفارد للأعمال الأمريكية، أقدمت على إصدار تفاصيل حول كيفية التفاوض بين ليفربول ووكيل الدولي المصري لتجديد العقد الجديد في صيف 2022.

ويشار إلى أن كلية إدارة الأعمال في الجامعة المرموقة تقوم بمراجعة العقد كجزء من برامجها بغرض الدراسة والبحث.

وذكرت أنيتا ألبيرس، أستاذة في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، أن هناك حالة من الاهتمام منقطع النظير بالنجم المصري محمد صلاح ووكيله رامي عباس ومفاوضات عقدهما الجديد مع نادي ليفربول الصيف الماضي.

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