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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد انسحاب الجزائر رسميا.. أمم إفريقيا 2025 بالمغرب و2027 تقترب من السنغال

صدى البلد

عقب إعلان الجزائر رسميا، انسحابها من تنظيم كأس الأمم الإفريقية في نسختي 2025 و2027، يجتمع المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي «كاف» غدا بالقاهرة، من أجل حسم أسماء البلدين اللذين سيستضيفان البطولتين.

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غدا.. الاتحاد الإفريقي يجتمع في القاهرة

كشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن ترأس باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد اجتماع الغد، حيث يجتمع بالمكتب التنفيذي في تمام الساعة الثامنة صباحا قبل أن يعقد مؤتمرا صحفيا بحضور القنوات والصحفيين في تمام الساعة العاشرة صباحا من أجل الإعلان عن كل شيء يخص بطولات أمم إفريقيا المقبلة.

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المغرب يستضيف بطولة أمم إفريقيا 2025 

أكد المصدر، أن استضافة بطولة أمم افريقيا 2025 تم حسمها لصالح المغرب، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي غدا، فيما انحصرت المنافسة على استضافة بطولة أمم إفريقيا 2027 بين السنغال، التي تقترب بقوة من الاستضافة، والملف المشترك الذي ينافس هو الآخر ويضم كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وشدد المصدر على أن الاتحاد الجزائري راسل «كاف» بشكل رسمي أمس، وأكد في مخاطبته أنه انسحب من المنافسة على تنظيم أمم إفريقيا عامي 2025 و2027.

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الجزائر تنسحب من تنظيم أمم إفريقيا 2025 و2027

حسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، موقفه من التقدم لاستضافة كأس الأمم الإفريقية في نسختي 2025 و2027.

رئيس الاتحاد الجزائري

وأعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، سحب بلاده لملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و2027.

وليد صادي

وقال صادي في تصريح للتليفزيون الجزائري الرسمي: "نعم قررنا سحب ملف ترشح الجزائر لاحتضان نهائيات أمم إفريقيا 2025 و 2027، إذ أن هناك أولويات يجب أن نعمل عليها قبل ذلك".

 

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انسحاب الجزائر رسميا أمم إفريقيا 2025 بالمغرب المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي كاف السنغال كأس الأمم الافريقية

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