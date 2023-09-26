تغييرات جذرية بقائمة المنتخب.. حارس جديد ينافس الشناوي وغموض موقف كهربا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، لخوض معسكر تدريبي، خلال الفترة من 9 حتى 17 أكتوبر 2023، في الإمارات.

وديتان مع زامبيا والجزائر

من المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر، يومي 12 و16 من شهر أكتوبر المقبل، على ملعب هزاع بن زايد، وذلك في إطار برنامج التحضيرات لخوض غمار تصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، في كوت ديفوار، خلال يناير 2023.

فيتوريا

واستقر روي فيتوريا، المدرب البرتغالي لمنتخب مصر، عن قائمة المنتخب المصري المحتملة لمواجهتي زامبيا والجزائر، حيث سيواجه المنتخب زامبيا في المباراة الودية الأولى يوم 12 أكتوبر، ومن ثم سيلتقي منتخب الجزائر في المباراة الودية الثانية يوم 16 أكتوبر.

نجوم الأهلي بقائمة الفراعنة لوديتي زامبيا والجزائر

اتخذ المدرب البرتغالي روي فيتوريا، قرارًا نهائيًا بشأن 6 لاعبين من النادي الأهلي لتشكيلة المنتخب المصري وهم، محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، محمد هاني، مروان عطية، إمام عاشور، وحسين الشحات.

الشحات

وما زال فيتوريا مترددا في قراره بشأن ضم كهربا، نظرًا لاستبعاده من المشاركة في المباريات المحلية مع الأهلي بسبب عقوبة الإيقاف لمدة 6 مباريات.

كهربا

ويواصل فيتوريا تقييمه للاعبين المتبقين، مثل رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، وأحمد عبد القادر للنظر في إمكانية ضمهم من الأهلي إلى جانب اللاعبين الستة الأخرين.

مفاجأة في حراسة المرمى

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على إجراء تغيير بشأن حراس مرمى منتخب الفراعنة الثلاثة، خلال معسكر أكتوبر المقبل.

الشناوي

وأوضحت مصادر، أن فيتوريا قرر إجراء تعديل من خلال ضم حارس جديد في المعسكر المقبل، على حساب محمد أبو جبل أو محمد صبحي، بعد تراجع مستوى الثنائي.

الحراس الثلاثة

وأشارت المصادر، إلى أن المدرب البرتغالي يرى أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي يحافظ على مستواه، لكنه يحتاج لمنافس قوي في ظل تراجع مستوى كل من صبحي وأبو جبل.

قائمة المحترفين لمباراتي زامبيا والجزائر

شهدت القائمة عودة كل من محمد النني لاعب وسط أرسنال، ومحمود تريزيجيه لاعب طرابزون سبور بعد تعافيهما من الإصابة.

فيتوريا وصلاح

وضمت قائمة منتخب مصر للمحترفين 11 لاعبًا لمعسكر شهر أكتوبر، وجاءت كالتالي:

محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي.

محمد النني، لاعب وسط أرسنال.

محمود حسن تريزيجية، جناح طرابزون التركي.

طارق حامد، لاعب وسط ضمك السعودي.

أحمد حسن كوكا، المنضم حديثًا لصفوف بنديك سبور التركي.

مصطفي محمد، مهاجم نانت الفرنسي.

عمر مرموش، مهاجم إينتراخت فرانكفورت.

حمدي فتحي، لاعب وسط الوكرة القطري.

محمد شريف، مهاجم الخليج السعودي.

سام مرسي، مهاجم إبسويتش تاون.

أحمد حمدي، مهاجم مونتريال الأمريكي.

موعد إعلان القائمة النهائية

استقر المدرب البرتغالي روي فيتوريا، على موعد الإعلان عن قائمة الفراعنة التي تخوض مباراتي زامبيا والجزائر، حيث سيعلن عن القائمة التي تخوض المباراتين يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل بشكل رسمي، بعد الإعلان عن قائمة المحترفين التي ستخوض المباراة.

ويعمل روي فيتوريا في الوقت الحالي، على متابعة أكبر عدد من اللاعبين خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن المعسكر المقبل، سيشهد عدد من الوجوه الجديدة خلال الفترة القادمة، من أجل منحهم فرصة المشاركة.