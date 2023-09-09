هل يتم إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. وموعد التوقيت الشتوي

تحظى معرفة مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي، باهتمام المواطنين، خاصة مع قرب نهاية العمل بالتوقيت الصيفي، والذي تم خلاله تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة.

ويهتم محبي فصل الشتاء بموعد بدئه وانتهاء التوقيت الصيفي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الشهر الماضي، مع عودة أجواء لطيفة بانتهاء شهر أغسطس.

العمل بالتوقيت الصيفي

وأقر مجلس الوزراء، العمل بالتوقيت الصيفي لمدة 6 شهور فقط، بدأت منذ أبريل الماضي، حيث أنه من المقرر أن ينتهي التوقيت الصيفي في يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26-10-2023 الساعة (23:59)؛ ليبدأ التوقيت الشتوي يوم 27 أكتوبر، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

موعد إلغاء التوقيت الصيفي

وفقا لقرار الحكومة، فإن آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، سيشهد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، وعليه يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

العمل بنظام التوقيت الصيفي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وقع- فى وقت سابق- قانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ونص القانون على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، نُشر القانون في الجريدة الرسمية.

وتسعى الحكومة من خلال التوقيت الصيفي إلى ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وسيتم العمل به لمدة 6 شهور كاملة.

موعد العمل بالتوقيت الشتوي

وسيتم العمل بالتوقيت الشتوية بداية من الخميس الموافق 26-10-2023، وعليه سيتم تأخير الساعة به 60 دقيقة؛ ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة هذا العام.

متى تم إقرار العمل بالتوقيت الصيفي؟

جدير بالذكر أن العمل بالتوقيت الصيفي، بدأ في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ويستمر وفقًا للقانون 6 أشهر كاملة، وبالتحديد إلى الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل، وذلك وفقًا لنص القانون، ليبدأ بعدها مباشرة التوقيت الشتوي من الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر.