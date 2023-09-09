عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل يتم إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. وموعد التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

تحظى معرفة مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي، باهتمام المواطنين، خاصة مع قرب نهاية العمل بالتوقيت الصيفي، والذي تم خلاله تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة.

txt

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

txt

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي

ويهتم محبي فصل الشتاء بموعد بدئه وانتهاء التوقيت الصيفي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الشهر الماضي، مع عودة أجواء لطيفة بانتهاء شهر أغسطس.

العمل بالتوقيت الصيفي 

وأقر مجلس الوزراء، العمل بالتوقيت الصيفي لمدة 6 شهور فقط، بدأت منذ أبريل الماضي، حيث أنه من المقرر أن ينتهي التوقيت الصيفي في يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26-10-2023 الساعة (23:59)؛ ليبدأ التوقيت الشتوي يوم 27 أكتوبر، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

موعد إلغاء التوقيت الصيفي

وفقا لقرار الحكومة، فإن آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، سيشهد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، وعليه يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

العمل بنظام التوقيت الصيفي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وقع- فى وقت سابق- قانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ونص القانون على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، نُشر القانون في الجريدة الرسمية.

وتسعى الحكومة من خلال التوقيت الصيفي إلى ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وسيتم العمل به لمدة 6 شهور كاملة.

موعد العمل بالتوقيت الشتوي

وسيتم العمل بالتوقيت الشتوية بداية من الخميس الموافق 26-10-2023، وعليه سيتم تأخير الساعة به 60 دقيقة؛ ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة هذا العام.

txt

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

txt

هيتلغي قريبًا| التوقيت الصيفي في آخر أيامه.. وهذا موعد عودة «الشتوي»

متى تم إقرار العمل بالتوقيت الصيفي؟ 

جدير بالذكر أن العمل بالتوقيت الصيفي، بدأ في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ويستمر وفقًا للقانون 6 أشهر كاملة، وبالتحديد إلى الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل، وذلك وفقًا لنص القانون، ليبدأ بعدها مباشرة التوقيت الشتوي من الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر.

الصيفي التوقيت الصيفي إقرار نظام التوقيت الصيفى إلغاء التوقيت الصيفي 2023 التوقيت الشتوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

100 ألف جنيه مني للجدعان الشقيانين| أحمد العوضي : جاوبوا على السؤال دا

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

قائمة حسين لبيب لانتخابات الزمالك | الأسماء كاملة

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

هيتلغي قريبًا| التوقيت الصيفي في آخر أيامه.. وهذا موعد عودة «الشتوي»

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

ترشيحاتنا

فالق كبير.. أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن بؤرة زلزال المغرب

تعليق مفاجئ من الموسيقار عمر خيرت على أغاني المهرجانات| فيديو

احتفالية تكريم لأبناء ضباط المراقبة الجوية من المتفوقين علميا ورياضيا| صور

دبلوماسي سابق: قمة العشرين التجمع الأهم والأكثر تأثيرًا على الاقتصاد العالمي

نجم كبير في نادٍ عالمي .. فشل صفقة بديل محمد صلاح باتحاد جدة

ترحموا على أولادي| شاهد… آباء وأمهات مغاربة يبحثون عن أبنائهم تحت ركام الزلزال.. مشاهد تدمي القلوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحمي نفسك من أضرار الزلازل

أغلى من الذهب ووجدوه بمقبرة توت عنخ آمون | لماذا أحب الفراعنة الحديد؟

طريقة تحضير كيكة شاي بالليمون

"جعفر العمدة" آخر أعماله.. السيناريست مهاب طارق يحتفل بخطوبته.. صور

فيديو

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ