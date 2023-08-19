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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

يسعى كثير من المواطنين لمعرفة موعد بداية التوقيت الشتوي وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتحسن الأحوال الجوية .


موعد بدء التوقيت الشتوي 


ومن المقرر استمرارا العمل بالتوقيت الصيفي حتي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 ، وعليه هناك أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء التوقيت الشتوي في مصر.

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وكان معمولا بالتوقيت الصيفي خلال الشهور الماضية حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة،  وينتظر الكثير من المواطنين، انتهاء تطبيقه لبدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر.

انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي


وسيعود التوقيت الشتوي بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي فى  26 أكتوبر المقبل، وذلك في الساعة 23:59، وعليه سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023 .


وتم تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي 6 أشهر كاملة وذلك منذ قرار مجلس الوزراء بدء العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة، وجاء القرار بهدف توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والسولار والبنزين والغاز.

التوقيت الشتوي في مصر

وفى شهر أبريل سعي مجلس الوزراء إلي إصدار قرار ببدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر مع آخر جمعة من شهر أبريل، حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ العمل بـ التوقيت الشتوي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر المقبل.


ضبط التوقيت الشتوي في مصر


سيتم بدء التوقيت الشتوي بتأخير الساعات لمدة 60 دقيقة، ليعود العمل بالساعات كما كان فى السابق.


الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي 
ويهدف قرار تطبيق التوقيت الصيفي علي توفير الكهرباء، فضلا عن توفير بعض المواد البترولية مثل البنزين والسولار.


وفيما يخص التوقيت الشتوي سيتم العمل به طوال فترة الشتاء وذلك لمدة 6 شهور  يبدأ العمل بها في نصف ليلة 27 أكتوبر 2023 المقبل.

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موعد فصل الخريف 2023


ومن المقرر أن ينتهي فصل الصيف فى مصر جغرافيا  يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، حيث يبدأ فصل الخريف بعد نحو 64 يوما من الآن.

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