موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية الشتوي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن موعد بداية التوقيت الشتوي في مصر، ونهاية التوقيت الصيفي والذي يتم تطبيقه في العديد من البلدان حول العالم، بهدف استغلال أطول ساعات النهار في فصل الصيف، وهو ما يوفر المزيد من الطاقة الكهربائية ويزيد من الإنتاجية.

أهمية استخدام التوقيت الصيفي

ويتم استخدام التوقيت الصيفي لأسباب اقتصادية في المقام الأول، مثل توفير الطاقة من خلال الاستخدام الأفضل لضوء النهار، وهدف الحكومة من تطبيق التوقيت الصيفي هو توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.

وتهدف الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي لتوفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي



يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، وبعد أن بدأ العمل به منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي، ومن المقرر أن ينتهي فصل الصيف فى مصر جغرافيًا يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023.



موعد بداية التوقيت الشتوي



سيعود العمل بالتوقيت الشتوي بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي فى 26 أكتوبر المقبل، وذلك في الساعة 23:59، وعليه سيتم بتأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023.

مع اقتراب موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023، الذي استمر العمل به في مصر لنحو 6 أشهر متواصلة، بناء على قرار مجلس الوزراء بتطبيق التوقيت الصيفي، وبناء عليه تم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.



موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر.

أصدر مجلس الوزراء، في شهر أبريل الماضي، قرارًا بتطبيق التوقيت الصيفي، وبدأ العمل به في آخر جمعة من شهر أبريل الماضي، ويستمر تطبيق التوقيت الصيفي حتى آخر خميس في شهر أكتوبر المقبل، الذي يوافق 26 أكتوبر 2023، ليكون الموعد الرسمي لانتهاء التوقيت الصيفي في مصر.

وكشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء (آنذاك)، أنه لم يتم التراجع عن تطبيق التوقيت الصيفي لأنه مهم ويوفر 10 % من استخدامات الطاقة طبقا لدراسات موثقة أجرتها وزارتا البترول والكهرباء.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر.. رسميًا

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على قانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، ونص القانون في مادته الأولى على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها 15 (مكرر) الصادر اليوم الاثنين الموافق 17 أبريل الماضي.