تطور جديد .. أسعار الذهب تواصل الانخفاض ومفاجأة بعيار 21 |فيديو

أسعار الذهب .. قدمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرا عن أسعار الذهب ، اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، والتي شهدت انخفاض بنسبة كبيرة.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل2509 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا2195 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى1881 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل17560 جنيها

