600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي؛ بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية، حيث شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية استقرارًا ملحوظًا؛ ولكن هذه الفترة تشهد تحركات جديدة، حيث بعد أن وصل عيار 18 لـ أكثر من 2000 جنيه، سجل اليوم 1881 جنيها، وعيار 21 سجل 2195 جنيهًا، بعد أن وصل من قبل إلى 2800 جنيه، حيث تقارب قيمة الانخفاض الـ600 جنيه.



الذهب اليوم

فيما قدمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرا عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.



سعر الذهب اليوم الأحد



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2509 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2195 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1881 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17560 جنيها.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن قرار صفر جمارك على واردات الذهب القادمة مع المصريين كان قرارا أكثر من رائع، ونتج عنه انخفاض الأسعار، فجرام الذهب قد وصل في وقت سابق لـ قرابة الـ 3000 جنيه.

أسعار الذهب

وقال مستشار وزير التموين، في تصريحات تليفزيونية، إن قرار صفر جمارك أفاد السوق، ونتج عنه استقرار أسعار الذهب بالأسواق، وأن هذا القرار كان من الدكتور علي مصيلحي، أن الذهب كان يتغير سعره أكثر من مرة في اليوم، ولكن الآن هناك ثبات بسعر الذهب، وعيار 21 يسجل 2200، وأن هذا من الأشياء المميزة.



2 طن ذهب دخلت البلاد بسبب قرار صفر جمارك



وأشار مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إلى أن هناك 2 طن ذهب دخلت البلاد بسبب هذه المبادرة، التي اقترحها وزير التموين الدكتور على مصيلحي، وأنه رغم الإقبال على الذهب، لكن السعر ثابت، أن الذهب هو العملة الوحيدة المعتمدة لدى العالم، وهو زينة وخزينة.