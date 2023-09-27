تحركات محدودة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 18 الآن

استقرت أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 27-9-2023 ، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وكان سعر الذهب في مصر قد شهد حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس الثلاثاء، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محال الصاغة.

سعر الذهب عالميًا

فيما واصلت أسعار الذهب عالميًا التراجع ووصل سعر الأوقية إلى 1900 دولار،

وكانت قد شهد أسعار الذهب الثلاثاء تحركات ما بين صعود وهبوط خلال التعاملات، حيث تحركت أسعار الذهب أكثر من 5 مرات خلال التعاملات.

ولكن التذبذب في سعر الذهب كان محدوداً مقارنة بالتذبذب القوي الذي شهدته الأسعار خلال الأشهر الماضية.

يُواجه الذهب ضغوطًا سلبية بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي شهد توقع البنك برفع جديد للفائدة قبل نهاية العام واستمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت، بالإضافة إلى توقعات أعضاء البنك بانخفاض الفائدة في 2024 بواقع خفضين فقط بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 4 مرات من الخفض خلال العام القادم.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى بيع 1,884 شراء 1,893

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,512 شراء 2,523 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,303 شراء 2,313 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,198 شراء 2,208 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,884 شراء 1,893 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,465 شراء 1,472 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,256 شراء 1,262 الاونصة بيع 78,123 شراء 78,479 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,584 شراء 17,664 الكيلو بيع 2,512,000 شراء 2,523,429

سعر الذهب الآن في مصر

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-9-2023 من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارًا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء بيع 2,512 شراء 2,523

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء بيع 2,198 شراء 2,208

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 18: بيع 1,884 شراء 1,893

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم ، عيار 14 بيع 1,465 شراء 1,472

سعر الجنيه الذهب