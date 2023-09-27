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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

البوري بـ 110 جنيهات.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 27-9-2023

صدى البلد

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية استقرار على مستوى جميع الأصناف وفقا لأحدث البيانات الصادر عن سوق العبور.

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاربعاء 27 سبتمبر 2023،  تراوح سعر السمك البلطي نمرة 1 بين 68 و72 جنيها للكيلو، وفقا لآخر تحديث لـ سوق العبور.

وسجل السمك البلطي 2 نحو 67 جنيها للكيلو، وتراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 20 و60جنيها للكيلو، وفيليه السمك البلطي تراوح من 40 و200 جنيه للكيلو.

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ووصل سعر السمك قشر البياض إلى 110 جنيهات للكيلو لـ أعلى سعر، والبياض (بلدي) تراوح بين 60 و100 جنيه للكيلو، وقراميط - شيلان بـ 30 جنيها، والسمك الثعابين سجل من 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

وسجل سعر السمك المكرونة السويسي 110 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني من 70 إلى 105 جنيهات والمكرونة المجمدة 40 جنيها للكيلو، والموسى تراوح بين 130 و150 جنيها للكيلو، والسبيط – كاليماري- سابيا تراوح بين 190 و310 جنيه للكيلو، والقرش من 30 إلى 50 جنيها.

أسعار الأسماك 


وتراوح سعر سمك مرجان 1 بين 75 و85 جنيها، ومرجان 2 بين 40 و60 جنيها للكيلو، ومرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيها، والبربون 1 من 75 إلى 85 جنيها، وبربون 2 بين 40 و70 جنيها، والبربون المجمد من 30 إلى 40 جنيها.

أسعار الجمبري 


الجمبري الجامبو بين 420 و490 جنيها، والجمبري 1 بين 320 و390 جنيها، والجمبري 2 بين 185و 315 جنيها.

وجاء سعر السمك البوري 1، من 80 إلى 110 جنيها، والبوري 2 بين 65 و75 جنيها، والشعور بين 30 و50 جنيها، والوقار بين 75 و125 جنيها، والقاروص من 60 إلى 140 جنيه، والسردين بين 35 و75 جنيها، والماكريل المجمد بين 60 و90 جنيها.

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