الجرام يسجل 1.885 جنيهًا.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

يقدّم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 28-9-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجّل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,190 جنيهًا للبيع و2,200 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2.503 جنيهات للبيع و2.514 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,877 جنيهًا للبيع و 1,886 جنيهًا للشراء.





وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1.460 جنيهًا للبيع و1.467 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر



ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 17,520 جنيها للبيع و 17,600 جنيها للشراء. والأونصة حوالي 77,839 جنيها للبيع 78,194 جنيها للشراء.

وبلغ كيلو الذهب حوالي 2,502,857 جنيها للبيع، و 2,514,286 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا



يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.