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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب

استمرت أسعار الذهب اليوم في مصر في التراجع بقوة، مقارنة بأسعار الأمس في محلات الصاغة، على خلفية انهيار سعر أوقية الذهب عالميا لأول مرة منذ شهر فبراير الماضي إذ تراجعت بقوة إلى مستويات 1,846 دولار بعد 2056، بفارق يزيد على 200 دولار.

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الذهب 

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

ولعل أكثر ما يبحث عنه مشتري المصوغات المختلفة، والشبكة سعر جرام الذهب عيار 18، المفضل لدى شريحة كبيرة عند الشراء ، للمناسبات المختلفة خاصة الزواج.

وتراجع سعر الجرام عيار 18 اليوم في الأسواق ، إلى  1,847 جنيه، ليتراجع بشكل قوي من أعلى سعر في إبريل وهو 2500 جنيه، بينما تخطى الـ 2000 جنيه في وقت قريب.

1000 جنيه كاملة

شهد سعر الجنيه الذهب هبوطا قويا بقيمة 1000 جنيه عن سعره قبل أيام، ليسجل اليوم نحو 17,240 جنيها بعد 18200 جنيه قبل أيام، فيما سجل نحو 22400 جنيه، كأعلى سعر سجله في إبريل الماضي، ويزن 8 جرامات من عيار 24 الأعلى في السوق، بفارق نحو 5 آلاف جنيه.

الذهب 

سعر الذهب مباشر في مصر

سعر الذهب مباشر اليوم في مصر، أبرز ما يبحث عنه الكثير بأعيرته المختلفة خاصة عياري 18 و 21 ، من أكثر ما يبحث عنه الراغبين في الشراء والبيع، ويقدم لهم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد، 2,474 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد، 2,165 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم الأحد: 1,856 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد، عيار 14 للشراء: 1,443 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد، عيار 24 للبيع: 17,240 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 

 ويرغب المقبلون على اقتناء الذهب، بمعرفة سعر المعدن اليوم عيار 21 بالمصنعية، حيث يبدأ سعر المصنعية على كل جرام من 80 جنيها وقد يصل إلى 150 جنيها في بعض محلات الصاغة، وقد يكون بين 6- 10 % من سعر الجرام.

أما في حالة شراء السبائك وحساب سعر المصنعية، فيتم إضافة مصنعية تبدأ من 35 جنيها لكل جرام للتي تزن أكثر من 100 جرام، اما الأقل فيكون مثل المشغولات.

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