آخر تحديث لأسعار الذهب .. زلزال يضرب عيار 21

يبحث العديد من الأشخاص يوميا، وخاصة الذين يفكرون في الزواج، عن أسعار الذهب في مصر بجميع عياراته المختلفة، من خلال مراقبة تقلبات سعر الذهب في السوق. ويأتي ذلك في ظل انخفاض سعر الأوقية العالمية إلى مستويات منخفضة لم تسجلها منذ مارس الماضي، حيث اقتربت بقوة من مستوى 1850 دولارًا بعد أن وصلت إلى 2056 دولارًا.

تراجع سعر جنيه الذهب بمقدار 700 جنيه في الأيام الأخيرة، حيث انخفض من حوالي 18,200 جنيه إلى حوالي 17,480 جنيه اليوم. وكان قد وصل إلى حوالي 22,400 جنيه في إبريل الماضي، وهو أعلى سعر لهذا العيار في السوق وهذا السعر يتعلق بقطعة الذهب التي تزن 8 جرامات من عيار 24، وهو العيار الأعلى في السوق.

أما عيار 21، الذي يعتبر من الأكثر شيوعًا في الاستخدام اليومي، فقد شهد تراجعًا في سعر الجرام اليوم، حيث انخفض إلى ما دون 2200 جنيه. وكان أعلى سعر لهذا العيار في ابريل حوالي 2850 جنيهًا، بينما كان حوالي 2400 جنيه في بداية الشهر الماضي.

أما عيار 18، الذي يُفضله العديد من الأشخاص عند شراء المشغولات الذهبية، فقد يتغير سعر الجرام اليومي له باستمرار بناءً على التقلبات في السوق.



سعر جرام الذهب عيار 21



سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة، 2,195 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة، من عيار 18: 1,881 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة، عيار 14 للشراء: 1,463 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة، عيار 24 للبيع: 17,480 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية



ويهتم الراغبون في الشراء خاصة المشغولات الذهبية، بمعرفة سعر المعدن اليوم عيار 21 بالمصنعية، حيث يبدأ سعر المصنعية من 80 جنيها وقد يصل إلى 150 جنيها في بعض محلات الصاغة، وقد يكون بين 6- 10 % من سعر الجرام.

أما عند حساب سعر المصنعية على السبائك، فيتم إضافة مصنعية تبدأ من 35 جنيها لكل جرام للتي تزن أكثر من 100 جرام، اما الأقل فيكون مثل المشغولات.

سعر أوقية الذهب



ضرب زلزال سعر الذهب على مستوى العالم بشكل غير مسبوق، إذ سجلت الاوقية في بورصة نيويورك في العقود الفورية 1,865.51 دولار بحلول الساعة 00:59 بتوقيت جرينتش، بعد 1,877.03 أمس، و 1923 أمس الأول، بينما سجل 1945 قبل أيام، و2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي. اعد الصياغة

إليكم أسعار الذهب في مصر ليوم الجمعة:

سعر جرام الذهب عيار 21: 2,195 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18: 1,881 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14: 1,463 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب عيار 24 للبيع: 17,480 جنيهًا.

أما بالنسبة لسعر المصنعية عيار 21، فيبدأ من 80 جنيهًا ويمكن أن يصل إلى 150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة، ويمكن أن يكون بين 6-10 % من سعر الجرام. أما عند حساب سعر المصنعية على السبائك، فيتم إضافة مصنعية تبدأ من 35 جنيهًا لكل جرام للتي تزن أكثر من 100 جرام، وتكون مثل المشغولات.

يجدر بالذكر أن أسعار الذهب تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية العالمية، وتتغير يوميًا بناءً على هذه العوامل.

قامت الإعلامية لميس سلامة بتقديم تقرير حول أسعار الذهب في حلقة اليوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023، خلال برنامج "صباح البلد". يُعرض هذا البرنامج على قناة "صدى البلد" ويتم تحريره بإشراف الكاتب الصحفي أحمد حمدي.