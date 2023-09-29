عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة منذ شهور.. انخفاض كبير في أسعار الذهب| تفاصيل

الذهب
الذهب

قدمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرا عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

الجرام بـ 1200 جنيه| انخفاض أسعار الذهب.. عيار 21 بكام الآن؟

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، والتي شهدت انخفاض بنسبة كبيرة.


سعر الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2511 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2197 جنيهات.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1883 جنيها للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17576 جنيها.

الذهب أسعار الذهب الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

رسميا الآن|مفاجأة بسعر الدولار بعد تخلي مصر عن الأخضر بالتعاملات مع الإمارات

سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

تقريبًا كان قايل لنفسه| تعليق ناري من طليقة شريف منير بعد انفصالهما

من أمام سيارتها الفارهة.. خطيبة نجم الأهلي تخطف القلوب

الجرام بـ 1200 جنيه| انخفاض أسعار الذهب.. عيار 21 بكام الآن؟

ترشيحاتنا

الأحد القادم.. ماذا سيحدث في أول جلسة برلمانية بدور الانعقاد الرابع؟

3 محاور.. خطة التعليم لـ تطوير منظومة الثانوية العامة

ثبات في سعر الدولار وتراجع للعملات الأجنبية أمام الجنيه.. تفاصيل

لأول مرة منذ شهور.. انخفاض كبير في أسعار الذهب| تفاصيل

بلغة الأرقام.. مصر تنفق المليارات للارتقاء بصحة أبنائها في جميع المحافظات

5.7 ريختر.. زلزال قوي يضرب شرق روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات الزواج من تامر عاشور.. إطلالات تكشف أناقة وجمال نانسي نور

اليوم العالمي للقلب.. 5 فحوصات طبية تساعد في الكشف عن النوبات والسكتة

سعر فستان دنيا سمير غانم في مهرجان الفضائيات يثير ضجة| لن تتوقع

نشرة المرأة والصحة| شبيهة أمينة خليل تثير الجدل على السوشيال ميديا.. أنواع مغشوشة من الأواني الاستانلس ستيل

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ