لأول مرة منذ شهور.. انخفاض كبير في أسعار الذهب| تفاصيل

قدمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرا عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، والتي شهدت انخفاض بنسبة كبيرة.



سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2511 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2197 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1883 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17576 جنيها.