700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

يبحث الكثير يوميا خاصة المقبلين على الزواج عن أسعار الذهب اليوم في مصر بجميع أعيرته المختلفة، خاصة بالتزامن مع انهيار سعر الأوقية عالميًا إلى مستويات لم تصل إليها منذ مارس الماضي إذ اقتربت بقوة من 1850 دولارا بعد 2056.

سعر الذهب الآن في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب تراجعا بقيمة 700 جنيه عن سعره قبل أيام ، ليسجل اليوم نحو 17,480 جنيها بعد 18200 جنيه قبل أيام، فيما سجل نحو 22400 جنيه، كأعلى سعر سجله في إبريل الماضي، ويزن 8 جرامات من عيار 24 الأعلى في السوق.

الذهب

أسعار الذهب عيار 21 الآن

وتراجع سعر الجرام عيار 21 اليوم في الأسواق ، إلى أقل من 2200 جنيه، مسجلا هبوطا قويا من أعلى سعر في إبريل وهو 2850 جنيها، فيما سجل 2400 جنيه في أول الشهر الماضي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

أما عند شراء الشبكة، فيبحث الكثيرون عن سعر جرام الذهب عيار 18، المفضل لدى شريحة كبيرة عند شراء المشغولات الذهبية، للمناسبات المختلفة خاصة الزواج.

سعر الذهب مباشر في مصر

ويبحث المقبلون على الزواج عن سعر الذهب مباشر اليوم في مصر، ويقدم لهم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية:

الذهب

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة، 2,509 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة، 2,195 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة، من عيار 18: 1,881 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة، عيار 14 للشراء: 1,463 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة، عيار 24 للبيع: 17,480 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الراغبون في الشراء خاصة المشغولات الذهبية، بمعرفة سعر المعدن اليوم عيار 21 بالمصنعية، حيث يبدأ سعر المصنعية من 80 جنيها وقد يصل إلى 150 جنيها في بعض محلات الصاغة، وقد يكون بين 6- 10 % من سعر الجرام.

أما عند حساب سعر المصنعية على السبائك، فيتم إضافة مصنعية تبدأ من 35 جنيها لكل جرام للتي تزن أكثر من 100 جرام، اما الأقل فيكون مثل المشغولات.

سعر أوقية الذهب

ضرب زلزال سعر الذهب على مستوى العالم بشكل غير مسبوق، إذ سجلت الاوقية في بورصة نيويورك في العقود الفورية 1,865.51 دولار بحلول الساعة 00:59 بتوقيت جرينتش، بعد 1,877.03 أمس، و 1923 أمس الأول، بينما سجل 1945 قبل أيام، و2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.