مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

أسعارالذهب.. قدم موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت 27-9-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب ، و تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2520 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2205 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1898 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17680 جنيها.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.93 جنيه للبيع، و 32.81 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.88 جنيه للبيع، و37.75 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.10 جنيه للبيع، و99.76 جنيه للشراء.

فيما ‏قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، بسبب تأثرنا بمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وهذه العوامل تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.



وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر شاشة "mbc masr 2"، أن أغلب المناطق بها ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من القيمة الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي ثلاث إلى أربع درجات، لذلك سنشعر أن الطقس قريب من الأجواء الصيفية.

وأوضحت أن الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء هذا في فترة النهار، ولكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا إلى فترة الليل سيحدث انخفاض في درجات الحرارة ويكون ملحوظا في ساعات الليل المتأخرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء



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