600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

تمثل أسعار الذهب أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي شراء الشبكة وتحديد الوقت الأنسب للشراء خاصة بعد انخفاض عيار 21 عند 2200 من أعلي مستوي وصل له خلال ابريل الماضي 2800 جنيها بتراجع قدره 600 جنيه .

أسعار الذهب اليوم

كما تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية يحدد على أساسها قرار البيع والشراء بالنسبة للمستثمرين خاصة أن المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة فى ظل تقلبات الأسعار التي تشهدها الأسواق العالمية.

وتعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين على الزواج والراغبين فى شراء الشبكة ، كما أن البعض يعتبر المعدن الأصفر من بين وسائل الادخار الأمنة والتي يلجأ لها الكثيرون فى ظل تقلبات الأسعار كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي.

وبلغ متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,514

عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,305

عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,200

عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,886

عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,467

عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,257

الاونصة بيع 77,839 شراء 78,194

الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,600

الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,514,286

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتسجل أسعار الذهب انخفاض منذ قرار مجلس الوزراء مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي، حيث حدث توازن كبير في أسعار الذهب محليا.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي انخفضت أسعار الذهب العالمي لأدنى مستوى له في أكثر من شهر، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي، بعد تغيير الأسواق تعديلات على سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.25% إلى 1915 دولارًا للأوقية، وهبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1895 دولارًا للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 22 أغسطس، في حين استقر مؤشر الدولار عند مستوى 105.93 نقطة.

كما احتفظ الذهب بانخفاضه الأخير عند 1900 دولار للأوقية، حيث أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فى اخر اجتماع له أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى رفع آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية العام وخفض أسعار الفائدة أقل مما أشير إليه سابقًا في العام المقبل.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس 2020 ومن المتوقع أنَّ يتمّ تداول الذهب عند 1947.51 دولار أمريكي للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع.