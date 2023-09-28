صناعة الذهب: قرار صفر جمارك أسعد المصريين.. ومفاجأة في عيار 21

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن قرار صفر جمارك على واردات الذهب القادمة مع المصريين كان قرارا أكثر من رائع، ونتج عنه انخفاض الأسعار.

وقال مستشار وزير التموين، في تصريحات تلفزيونية، إن قرار صفر جمارك أفاد السوق، ونتج عنه استقرار أسعار الذهب بالأسواق.

وأضاف أن الذهب كان يتغير سعره أكثر من مرة في اليوم، ولكن الآن هناك ثبات بسعر الذهب، وعيار 21 يسجل 2200، وأن هذا من الأشياء المميزة.

وأشار إلى أن هناك 2 طن ذهب دخلت البلاد بسبب هذه المبادرة، التي اقترحها وزير التموين الدكتور على مصيلحي، وأنه رغم الإقبال على الذهب، لكن السعر ثابت.

وأوضح أن الذهب هو العملة الوحيدة المعتمدة لدى العالم، وهو زينة وخزينة.