انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الثلاثاء 27- 9 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء.

الذهب

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر وصلت إلى مستويات قياسية، ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2023

سعر جرام الذهب عيار 24



2514جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22

2305جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21

2200جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18

1886جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14

1467 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12

1257 جنيه

سعر الجنيه جنية ذهب

17600 جنيه

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10 % من السعر المجرد ، فيما قد يكون من 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من نحو 35 فيما فوق وعند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط.