انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الثلاثاء 27- 9 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء.
سعر الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر وصلت إلى مستويات قياسية، ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2023
سعر جرام الذهب عيار 24
2514جنيه
سعر جرام الذهب عيار 22
2305جنيه
سعر جرام الذهب عيار 21
2200جنيه
سعر جرام الذهب عيار 18
1886جنيه
سعر جرام الذهب عيار 14
1467 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 12
1257 جنيه
سعر الجنيه جنية ذهب
17600 جنيه
سعر الذهب اليوم بالمصنعية
ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10 % من السعر المجرد ، فيما قد يكون من 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.
أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من نحو 35 فيما فوق وعند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط.