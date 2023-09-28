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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. ننشر أسعار الذهب والدولار.. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. أمطار تضرب القاهرة

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى 

التوقيت الشتوي في مصر .. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة
اقترب موعد بداية التوقيت الشتوي في مصر، وفقًا لبيان مجلس الوزراء الرسمي  السابق عن موعد البدء والانتهاء لـ التوقيت الصيفي المعلن في أبريل الماضي؛ وبالتالي فإن موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر سيكون يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر، ليتم تأخير الساعة 60 دقيقة على التوقيت الشتوي الجديد.
 

مفاجأة صادمة.. مباراة الزمالك أمام أرتا سولار تحسم مستقبل أوسوريو
أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن مواجهة الجونة أمام زد لم تكن بالمستوى القوي رغم الإنفاق الكبير من جانب الفريقين في الميركاتو الصيفي، علاوة على أن النادي مملوكان لعائلة ساويرس.
 

المغرب يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال
أعلنت الحكومة المغربية مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 2960 وفاة.
 

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟
كشفت هيئة الأرصاد عن مفاجأة صادمة في حالة الطقس، إذ تشهد البلاد ارتفاع طفيف  فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يكون ذروته يومي الخميس والجمعة، ويعقبه انخفاض فى درجات الحرارة وغطاء سحابى وأجواء ماطرة اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
 

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل
حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول أزمة الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل، قبل عدة أيام خلال العرض الأخير لـ مسرحية سيد درويش، على مسرح البالون يوم السبت الماضي. 
 


أطلق النار على نفسه .. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة موظف أنهى حياة أخرى بجامعة القاهرة
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تبلغ للأجهزة الأمنية بقيام موظف بإحدى الكليات بجامعة القاهرة الكائنة بمحافظة الجيزة بإطلاق أعيرة نارية تجاه موظفة بكلية أخرى بذات الجامعة بإستخدام سلاح نارى حال تواجدها بمحل عملها مما أسفر عن وفاتها .
 


لن نسمح بتفتيت أو سرقة دور النقابة .. مشادة على الهواء بين نقيب الصحفيين وعبد الرؤوف خليفة|شاهد
نشبت مشادة ساخنة على الهواء بين الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، و عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين؛ بشأن تأسيس الأخير جمعية تقدم خدمات للصحفيين خارج مظلة النقابة ونشاط اللجان النقابية للصحفيين .
 


معاهم جرينوف .. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط اثنين آخرين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها .
 


التربية والتعليم : أولياء الأمور ليسوا مجبرين على دفع أي شئ يزيد عن المصروفات|فيديو
قال شادي زلطة المتحدث بأسم وزارة التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم أعلنت منذ أكثر من شهر عن مجموعة من الإجراءات الأستثنائية، بطرح مواد تعليمية تقدم شرحاً مفصلاً للطلاب.
 

رفضت الخطوبة| 4 طلقات تنهي حياة موظفة جامعة القاهرة.. وإنتحار القاتل (تفاصيل)
حدث خلال الساعات القليلة الماضية جريمة داخل جامعة القاهرة، حيث قام موظف يدغى "أحمد.ح" بقتل زميلته داخل الجامعة.

أسعار الذهب اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الخميس 28-9-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".
 

أقل سعر للدولار اليوم الخميس 28-9-2023
يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لـ قرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.
 

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