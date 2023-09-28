عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجمعية كيان مواز ومخالف للقوانين

لن نسمح بتفتيت أو سرقة دور النقابة .. مشادة على الهواء بين نقيب الصحفيين وعبد الرؤوف خليفة|شاهد

خالد البلشي يرد على
خالد البلشي يرد على عبد الرؤوف خليفة.. مشادة على الهواء

نشبت مشادة ساخنة على الهواء بين الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، و عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين؛ بشأن تأسيس الأخير جمعية تقدم خدمات للصحفيين خارج مظلة النقابة ونشاط اللجان النقابية للصحفيين .

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين أن كل ما قاله «عبد الرؤوف خليفة» عار تمام من الصحة، وأنه لم يطلب رئاسة جمعية عبد الرؤوف خليفة الاجتماعية، معلقا: ما يقوله بأن المجلس لم يقدم أي خدمات للنقابة كذب وغير صحيح ، والجمعية العمومية لنقابة الصحفيين تشهد على الخدمات التي نقدمها في خدمات «الأجور والرحلات وبروتوكولات التعاون والتدريب والتعاون مع مؤسسات خدمية وخدمات الصح»، وجمعية عبد الرؤوف خليفة كيان موازي للنقابة ومخالف للقوانين.

لم تحدث في تاريخ النقابة

وعلق خالد البلشي مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد قائلا: «منذ زمن طويل لم تشهد نقابة الصحفيين الخدمات التي تقدم حاليا ، حيث تم توفير وإتاحة تأشيرات حج هذا العام غطت كل العدد المتقدم وهذا  لم تحدث في تاريخ النقابة، بجانب تقديم خدمة التأمين الصحي مع العيادة التي سيتم افتتاحها قريبا بالنقابة».

خالد البلشي يرد على عبد الرؤوف خليفة 

ووجه خالد البلشي رسالة لـ عبد الرؤوف خليفة: «جلسة اليوم بنقابة الصحفيين موقع على قراراتها كل أعضاء مجلس النقابة  وليس توقيع خالد البلشي، وتصريحك إنك تقولي أني شيوعي أو مش شيوعي في جلساتك بمجلس نقابة الصحفيين، مبيهمنيش الكلام دا».

وتابع نقيب الصحفيين: أي ترويج لتغيير النشاط الأساسي للجنة الإسكان بالنقابة مرفوض، وملتزمون بقرارات مجلس نقابة الصحفيين.

واختتم: مجلس النقابة يملك أن يحيل عضو المجلس والنقيب ذاته للتحقيق حال وجود المخالفة، وأحيل نقيب صحفيين  سابق وهو (ممدوح الولي) للتحقيق.

عبد الرؤوف خليفة يرد على نقيب الصحفيين 

فيما أكد الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن رفض مجلس نقابة الصحفيين الجمعية التي أسستها بسبب شخصنة الأمور، خاصة وأن كل أوراق الجمعية متواجدة في إدارة التضامن بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

وعلق خليفة مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد قائلا: «تم إقصاء جميع أعضاء المجلس السابق، والتيار الشيوعي أخذ كل المناصب في النقابة، هم مسيطرون على مقدرات مناصب نقابة الصحفين، وجميع اللجان المفصلية أخذها أعضاء التيار الشيوعي».

وقال عبد الرؤوف خليفة: «لأول مرة يكون هناك 5 وكلاء لنقابة الصحفيين بعد أن كانوا 2 فقط في السابق، وهذا ليس التطور للعمل النقابي، ولجنة الإسكان لم أطلبها، وجمعيتي مشهورة ومشكلة وفقا للقانون ولا أحد يملك وقف هذه الجمعية، واختلفت مع خالد البلشي نقيب الصحفيين على من يكون رئيس الجمعية وليس مشروعية تأسيس الجمعية، واليوم جاءني عدد من الزملاء في صحيفة الأهرام لحل الأزمة، بشرط التراجع عن الجمعية أو وضعها تحت مظلة النقابة، ولا أنت ولا مجلس الصحفيين تملكون إحالتي للتحقيق.

وبشأن دعوى تهديده أحد أعضاء الجمعية العمومية، تابع عضو مجلس نقابة الصحفيين: لم أهدد أي من الصحفيين؛ والتسجيلات ليس صوتي ومفبركة وأن هذا افتعال لأزمات، وأكذِب كل ما قيل أن هناك تسجيلات بتهديدي لأي عضو بالجمعية العمومية والتسجيلات الصوتية بتهديدي الصحفيين مفبركة وغير صحيحة، مختتما: أنا قادر على العمل الصحفي ولن أخذل من انتخبني وجمعية الصحفيين الأهلية مشهرة ولا يجرؤ أحد إيقاف نشاطها، ولست محسوبا على تيار معين، ومجلس النقابة لا يملك إحالتي للتحقيق.


 

خالد البلشي نقيب الصحفيين عبد الرؤوف خليفة مشادة ساخنة أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

ضحية جريمة المهندسين: المتهم ضمني إليه وكان عايز يدخلني المحل بالعافية

أطلق النار على نفسه .. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة موظف أنهى حياة أخرى بجامعة القاهرة

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

راحوا يقبضوا عليه لقوه ميت.. المتهم بقتل موظفة جامعة القاهرة ينهي حياته

ننشر صورة المتهم بإنهاء حياة زميلته موظفة جامعة القاهرة |خاص

قرار قضائي جديد بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات| تفاصيل

ترشيحاتنا

ألمانيا .. مداهمات واسعة عقب حظر جماعة يمينية متطرفة

بدوي علام : أسعار مستلزمات المدارس الدولية طبيعية .. لأنها توفر نوعية معينة للتعليم|فيديو

لن نسمح بتفتيت أو سرقة دور النقابة .. مشادة على الهواء بين نقيب الصحفيين وعبد الرؤوف خليفة|شاهد

رفضت الخطوبة| 4 طلقات تنهي حياة موظفة جامعة القاهرة.. وإنتحار القاتل (تفاصيل)

بنفس سلاح الجريمة .. كيف عاقب المتهم بانهاء حياة موظفة جامعة القاهرة؟

سم وسط "البساريا"| قصة السمك القاتل المنتشر بالأسواق.. يسبب شللًا في الجهاز التنفسي والوفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج مرعب.. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول الرمان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الكرفس؟

فستان ناعم.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها | شاهد

فيديو

خريطة .. العالم الهولندي يرد على منتقديه بهذه الطريقة/ فيديو جراف

«الأزمة قرّبت تنتهي».. بشرة خير من السيسي للشعب خلال احتفالية المولد النبوي|فيديوجراف

حقيقة رحيل كولر وتهديد كهربا.. أزمات الأهلي تتصدر التريند

مصرع وإصابة 250 شخصًا.. تفاصيل وأسباب حريق قاعة أفراح في العراق «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ