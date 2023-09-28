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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رفضت الخطوبة| 4 طلقات تنهي حياة موظفة جامعة القاهرة.. وإنتحار القاتل (تفاصيل)

صدى البلد

حدث خلال الساعات القليلة الماضية جريمة داخل جامعة القاهرة، حيث قام موظف يدغى "أحمد.ح" بقتل زميلته داخل الجامعة.

نورهان ضحية حادث جامعة القاهرة 

انتحار قاتل زميلته بجامعة القاهرة

كانت تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم "أحمد.ح" الذي أطلق النيران على  "نورهان" داخل مبنى رعاية الشباب بكلية الآثار جامعة القاهرة، بعد ساعات من هروبه من مكان الحادث، وتوجهه لمحافظة الإسكندرية.

أحد أفراد الأسرة

كشفت "فاطمة حسين" إحدى أفراد أسرة الدكتورة "نورهان حسين" بكلية الآثار جامعة القاهرة، عن مفاجآت جديدة، إن المتهم "أحمد حسين" موظف في رعاية رياض أطفال بالجامعة، وأنه منذ عام قام بإحراق سيارتها، وحرر محضر بذلك.

شهود عيان

وقال شاهد عيان، مفاجآت جديدة،   في مقتل موظفة وتدعى "نورهان حسين" 28 عاما، وتعمل في مبنى رعاية الشباب بكلية الآثار بجامعة القاهرة على يد موظف بكلية الزراعة، إن الواقعة حدثت في حدود الساعة الواحدة ظهرًا.

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أطلق 4 رصاصات

وتابع الشاهد، أن المتهم أطلق 4 رصاصات على الضحية، وفور وصولها إلى المستشفى، كانت لفظت أنفاسها الأخيرة، وتبين أن المتهم تقدم لخطبتها في وقت سابق، بالاضافة إلى أنه احرق سيارتها منذ فترة.

شهود عيان

وكشف شهود العيان من الموظفين، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل موظفة وتعمل في مبنى رعاية الشباب بكلية الآثار، أن صباح أمس تفاجئوا بالمتهم يدخل على الضحية ويطلق الرصاص عليها.

وأضاف الشهود، أن المتهم يعمل بالجامعة في وقت سابق، وكان يرتبط بالضحية، حيث شاهدوهم أكثر من مرة مع بعضهما، وعقب الواقعة، فر المتهم هاربًا.

تفاصيل جريمة جامعة القاهرة 

كشفت جهات التحقيق في الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل موظفة وتدعى “نورهان حسين” 28 عامًا على يد شخص داخل مبنى رعاية الشباب بكلية الآثار جامعة القاهرة.

رفضت الخطبة منه

وأفادت التحقيقات الأولية  بأن المجني عليها رفضت الخطبة من المتهم، حيث كانت مرتبطة عاطفيًا به وحدث بينهما خلاف في الآونة الأخيرة وعلى أثره قرر الانتقام منها، فدخل إلى مكان  عملها وما إن ظفر بها حتى أطلق عليها الرصاص فلقيت مصرعها على الفور.

قاتل نورهان 

مقتل موظفة

لقيت موظفة صباح أمس مصرعها بطلق ناري على يد زميلها داخل مبنى رعاية الشباب داخل كلية الآثار بجامعة القاهرة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم ومعرفة ملابسات الحادث، وجار فحص كاميرات المراقبة لتحديد مكان هروب المتهم.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان، وتبين التقاطها صورًا للأحداث حتى لحظة هروب المتهم من مبنى رعاية الشباب بالكلية.


وطلبت النيابة من أجهزة الأمن سرعة ضبط وإحضار المتهم.

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