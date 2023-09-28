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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الحكومة المغربية مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 2960 وفاة.

وفي تصريحات عقب اجتماع لمجلس الوزراء، قال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، إن فرق الإنقاذ مستمرة بالعمل، مطالبًا السكان بالإبلاغ عن أي حالة اختفاء لمساعدة فرق الإنقاذ.

وأعرب بايتاس عن أمله بأن يتم الانتهاء من عمليات إحصاء المنازل المدمرة قبل نهاية أكتوبر المقبل.

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وفي 8 سبتمبر، تعرضت مدن مغربية بينها: العاصمة الرباط، ومراكش الدار البيضاء، ومكناس، لزلزال مدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وخلّف إلى جانب 2960 وفاة، أكثر من 6100 إصابة، إضافة لدمار كبير في المباني السكنية والبنية التحتية.

وأقرَّ الديوان الملكي المغربي خطة لتقديم رواتب شهرية، وتعويضات مالية لأصحاب المساكن المدمرة كليًا أو جزئيًا.

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