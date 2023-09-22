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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

2.8 مليون متضرر.. أرقام مفزعة حصيلة زلزال المغرب المدمر

آثار الزلزال
آثار الزلزال

أفاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المغربي  المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الجمعة بمجلس النواب، أن 2130 دوارا تضم 2,8 مليون نسمة، تضررت من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة قرابة 3 آلاف شخص.

واوضح لقجع - خلال اجتماع للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين الجمعة - حسب صحيفة هسبريس أن عدد الأقاليم المتضررة بلغ 6 أقاليم وهي “مركش، والحوز، وشيشاوة، وتارودانت، وأزيلال، ورزازات”.

و بلغ عدد الجماعات المحلية التي تأثر بهذا الزلزال المدمر 163 جماعة ترابية وهو ما يمثل 68 بالمائة من مجموعة الجماعات بالمناطق المتضررة.

وسجل المسؤول الحكومي، 59 ألف و674 انهيارا بفعل الزلزال، 32 بالمائة انهيارات كلية، و68 بالمائة انهيارات جزئية. 

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