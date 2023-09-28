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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معاهم جرينوف .. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط اثنين آخرين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها .

 قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملة أمنية مكبرة بنطاق دائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط لضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية .

أسفرت الجهود عن إستهداف عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة (سبق إتهامهم فى العديد من القضايا المتنوعة أبرزها "قتل ، سلاح، شروع فى قتل ومقاومة سلطات، سرقة بالإكراه، سرقة) ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

مما أسفر عن مصرع ثلاثة منهم وضبط إثنين آخرين وعُثر معهم على (رشاش جرينوف – 6 بنادق آلية– 3 بنادق خرطوش- 25 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية لمخدر الحشيش وزنت 11,700 كيلو جرام - كمية لمخدر الأفيون وزنت 4 كيلو جرام - كمية من مخدرالشابو وزنت كيلو جرام- 8000 قرص مخدر - سلاح أبيض – مبلغ مالى).

 بمواجهة المتهمان أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار وحماية نشاطهم الإجرامى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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