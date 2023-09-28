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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة صادمة.. مباراة الزمالك أمام أرتا سولار تحسم مستقبل أوسوريو

صدى البلد

 

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن مواجهة الجونة أمام زد لم تكن بالمستوى القوي رغم الإنفاق الكبير من جانب الفريقين في الميركاتو الصيفي، علاوة على أن النادي مملوكان لعائلة ساويرس.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "نادي زد استعان بلاعبين مميزين خصوصا من النادي الأهلي، وأرى أن علي لطفي من أفضل الحراس في مصر، فلماذا الأندية التي تمتلك أموالًا تذهب للتعاقد مع لاعبين (على وشك الاعتزال) بدلا من الاتجاه نحو ضم عناصر شابة".

وأضاف: "قرار الاحتفاظ بـ مجدي عبدالعاطي مدربًا لـ زد يحسب للإدارة خصوصا بعدما ساهم في صعود الفريق للدوري الممتاز".

وزاد: "المفترض أن أي لاعب يشارك من الزمالك أمام أرتا سولار، سيقود الفريق للفوز، والحديث عن عدم استماع أوسوريو للجهاز المعاون أمر ينبئ بقرب رحيل المدرب الكولومبي عن منصبه، وفي كل مباراة يقوم بتغيير 7 لاعبين دفعة واحدة فهذا أمر لا يعقل، واللاعبين الذين قام بإراحتهم ليس نجومًا للدرجة التي ستقلب الأوضاع".

وواصل: "مباراة الزمالك أمام أرتا سولار ستكون حاسمة في ملف أوسوريو، ولكن المفترض أن الزمالك سيفوز لكن أخشى من الأوضاع التي يعيشها النادي وقد تؤثر على الفريق في هذه المباراة. مباراة أرتا سولار هي الرهان الأخير لأوسوريو مع جمهور الزمالك".

وأكمل: "بطولة السوبر للأندية الأبطال، كانت ستكتمل قوتها بمشاركة الزمالك بجوار الأهلي، ودائما أبوظبي تبدع في تنظيم الاحداث الرياضية خلال السنوات الأخيرة، ولكن لا أعرف متى سنخوض كل تلك البطولات وسط زحمة الموسم الجاري".

الأهلى الزمالك النادي الأهلي الناقد الرياضي أحمد الخضري بطولة السوبر

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