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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

الذهب
الذهب

يبحث الآلاف عن سعر الذهب اليوم في مصر بجميع أعيرته المختلفة، خاصة بالتزامن مع تراجع  سعر الأوقية عالميًا، وقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

سعر  الذهب عيار 18 اليوم 

يبحث الكثير عن شراء المصوغات والمشغولات المختلفة، يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 18 ، فهو المفضل لدى شريحة كبيرة عند شراء المشغولات الذهبية، للمناسبات المختلفة خاصة الزواج..

الذهب 

وسجّل سعر الجرام عيار 18 تراجعا عن 1900 جنيه رسميًا الآن ويبدأ سعره اليوم من 1,886 جنيهًا، بعد ما سجل نحو 2500 جنيه في ذروة الارتفاع إبريل الماضي، بما يزيد على 600 جنيه.

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سعر الجنيه الذهب 

وعن سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 الأعلى في السوق، فسجل 17,600  جنيها جنيها بعد 18200 جنيه قبل أيام  بفارق 600 جنيه، فيما سجل نحو  18200 جنيه قبل أيام ، فيما يظل متراجعًا بقوة عن أعلى سعر سجله في إبريل الماضي وهو 22400 جنيه.

سعر الذهب مباشر في مصر

ويهتم الراغبين في الشراء بمعرفة سعر الذهب مباشر اليوم في مصر، ويقدم لهم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية:

الذهب 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء، 2,526 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، 2,210 جنيهات للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، من عيار 18: 1,894 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14 للشراء: 1,473 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 للبيع: 17,600  جنيه.

سعر أوقية الذهب

تراجع سعر الذهب على مستوى العالم بشكل غير مسبوق، إذ سجلت الاوقية في بورصة نيويورك في العقود الفورية 1,900.57 دولار بحلول الساعة 03:33 بتوقيت جرينتش، بعد 1923 قبل ساعات،  بينما سجل 1945 قبل 5 أيام، و2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 

يبحث الكثير من المشترين الكثير عن سعر الأصفر اليوم عيار 21 بالمصنعية ، خاصة عند شراء المصوغات ، حيث يبدأ سعر المصنعية من 80 جنيها وقد يصل إلى 150 جنيها في بعض محلات الصاغة، وقد يكون بين 6- 10 % من سعر الجرام.

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