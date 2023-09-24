كسر الـ 1300.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تمثل أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للمقبلين على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

كما تحظي أسعار الذهب بأهمية لدي المستثمرين والذي يرغبون فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ آمن فى ظل تدهور اقتصاد الكثير من الدول وفى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم الأحد

وسجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد حالة من الانخفاض على مستوي جميع الأعيرة الذهبية مقارنة بأسعارها أمس حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 2210 جنيها للجرام بعدما وصل فى وقت سابق إلي 2800 ليتعرض بذلك الذهب إلي هزة عنيفة ، فيما سجل عيار 12 حوالي 1263 جنيها ليكسر بذلك حاجز ال 1300.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,514 شراء 2,526

عيار 22 بيع 2,305 شراء 2,315

عيار 21 بيع 2,200 شراء 2,210

عيار 18 بيع 1,886 شراء 1,894

عيار 14 بيع 1,467 شراء 1,473

عيار 12 بيع 1,257 شراء 1,263

الاونصة بيع 78,194 شراء 78,550

الجنيه الذهب بيع 17,600 شراء 17,680

الكيلو بيع 2,514,286 شراء 2,525,714

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع طفيفة برغم الضغوط على السوق، وقوة الدولار وصعود سندات الخزينة حيث سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا قدره 0.27% إلى 1944.90 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.28% إلى 1925.46 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاتين ارتفاعا بنسبة 0.93% ليصل إلى 933.20 دولار، في حين خسر البلاديوم بنسبة 0.91% إلى 1258.00 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس 2022 عند 2550.58 دولار.

وصعدت الفضة بنسبة 0.56% إلى 23.820 دولار، بينما سجل النحاس خسائر بنسبة 0.05%، ليصل إلى 36940 دولارًا، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا، أكبر منتجيها.

ويستعد المستثمرون في أسواق الذهب والعملات في الوقت الحالي لتقييم قرارات البنوك المركزية حول العالم، خاصة في ظل تماسك أغلب البنوك بالفائدة المرتفعة.

وأعلنت البنوك المركزية في أكبر اقتصادات بالعالم عن تمسكها بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة طالما كان هذا ضروريا لكبح التضخم.



وحسب تقرير سابق، قفز الطلب لأعلى مستوياته في 11 عاما في 2022 بفضل تسجيل البنوك المركزية أكبر مشترياتها على الإطلاق. وقال المجلس إن البنوك المركزية اشترت 386.9 طن من الذهب في النصف الأول من 2023، وهو أكبر حجم مشتريات لها خلال الفترة من يناير إلى يونيو، في أي عام منذ عام 2000.