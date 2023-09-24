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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

الذهب
الذهب

أسعار الذهب .. قدمت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 24-9-2023 .

 

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2526 جنيها للجرام

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2210 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1894 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17680 جنيها.

 

أسعار الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 الجنيه الذهب

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